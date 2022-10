Twitter se despide de la Bolsa de Nueva York: último día de cotización si Elon Musk no se 'da a la fuga'

El 28 de octubre es el día en el que Elon Musk y Twitter tienen que cerrar el acuerdo de compra. Mañana finaliza el plazo que el tribunal dio a ambas partes para sellar la transacción, si no quieren resolver sus diferencias en el juicio. Y todo parece que la intención es concluir, de una vez por todas, con la operación. Ello convertiría al hombre más rico del mundo en el dueño de la red social. Y Twitter dejará de cotizar en la Bolsa de Nueva York.

La compañía va a poner fin a una trayectoria de nueve años en el parqué (si todo va bien y no hay más giros inesperados en esta historia). De hecho, hoy jueves tendrá lugar la última sesión bursátil de Twitter, ya que mañana será suspendida de cotización debido a que concluye el plazo de adquisición, como ha notificado el operador, The New York Stock Exchange (NYSE) e informa Reuters. La red social sube en la apertura un 1,1% en hasta los 53,9 dólares, algo por debajo del precio de compra en los 54,2 dólares el título.

Twitter se convertirá en una empresa privada, según el acuerdo inicial. Aunque han surgido muchas trabas desde que se anunciara el mismo, los abogados y los bancos están cerrando los últimos flecos de la operación, según Bloomberg, lo que indica que no habrá marcha atrás.

Los gestos del fundador de Tesla también dan a entender que hay acuerdo final. Musk ha visitado las oficinas de Twitter en San Francisco y ha cambiado su biografía de la red social. Ahora resume su perfil como 'Chief Twit', es decir, jefe de Twitter. Además, el empresario ha adelantado sus planes futuros y ha desmentido que vaya a despedir al 75% de la plantilla de la plataforma.

Por todo ello, parece que la trayectoria bursátil de la red social toca a su fin. Twitter salió al mercado en noviembre de 2013, seis años y medio después de ser fundada por Jack Dorsey y sus socios. Su precio de estreno fue de 45,10 dólares y los inversores acogieron a la compañía en su primer día con una subida del 5,3%. Todo este tiempo después, la plataforma se ha revalorizado un 18% a último cierre de ayer miércoles. En lo que va de año, la red social ha ganado un 22,6% en bolsa, impulsada por la compra de Elon Musk. El hombre más rico del mundo ofreció 54,2 dólares por título, lo que suponía una prima del 38% sobre la cotización media de ese mes, abril.

Durante su trayectoria, Twitter ha llegado a valer menos que su precio de salida. En 2015 la firma presentó unos resultados decepcionantes y un profit warning. Entonces, se abrió un periodo de corrección que llevó a la acción a su mínimo histórico. Uno de los momentos de recuperación se produjo cuando Microsoft compró LinkedIn, aumentando el atractivo por las redes sociales.

Pero, en ese momento, la compañía ni siquiera era rentable. Twitter registró sus primeras ganancias en el último trimestre de 2017, con 91 millones de beneficio, y confirmó su segundo trimestre consecutivo de rentabilidad en los primeros tres meses de 2018. Todo ello le llevó también a dispararse en el parqué.

Elon Musk va a coger las riendas de Twitter en un momento en el que han vuelto los números rojos debido al debilitamiento del negocio publicitario. Las malas condiciones económicas, reconocía la compañía en sus últimas cuentas, han mermado los ingresos por anuncios. Además, en ese momento, la firma también explicaba que sus cuentas se habían visto lastradas por la incertidumbre en el acuerdo de compra. En todo caso, el multimillonario tendrá que construir una plataforma competitiva, que sea capaz de acaparar el interés de las marcas y hacer frente a TikTok o Instagram.