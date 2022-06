Javier Oliván se sentará a la derecha de Zuckerberg en el viaje al metaverso

Javier Oliván se sentará desde otoño a la derecha de Mark Zuckerberg, en el despacho de responsable de operaciones (COO) de Meta que actualmente desempeña Shery Sandberg. Dada la capitalización de la multinacional, y pese a tratarse de un 'Número 2', su próximo cargo puede considerarse el de mayor relevancia empresarial del momento... al margen de los primeros espadas del Ibex. Dicen que la sombra de Zuckerberg es muy alargada porque siempre se rodea de los mejores, y entre ellos destaca este ingeniero, deportista y gestor ejemplar en todas sus tareas.

Oliván nació en Sabiñánigo, Huesca, hace 45 años. Habla cinco idiomas, entre ellos el japonés, vive en Palo Alto (California, EEUU) y está casado con una alemana que conoció en su época de Erasmus. "Es un ejecutivo muy sólido, extraordinariamente preparado, una persona muy normal, amable y cercano con todos", según ha podido cotejar elEconomistaes.

Se licenció en Ingeniería Eléctrica e Industrial en 2000 y tiene un MBA por la Universidad de Stanford, gracias a una beca de la Fundación Rafael del Pino. Sus calificaciones eran insuperables, Cum laude, con el primer y segundo premio del Gobierno de España a la excelencia académica. Antes de cruzarse con Mark, fichó por Siemens, como jefe de producto de la desaparecida enseña de telefonía BenQ, la misma marca que patrocinó el Real Madrid de los galácticos.

El ingeniero sustituirá el próximo otoño a Sheryl Sandberg, jefa de operaciones del grupo, en un momento clave en la reinvención del grupo

Su primer trabajo en la empresa hasta hace unos meses conocida como Facebook se remonta a 2007, cuando la red social daba sus primeros pasos lejos de Estados Unidos. De hecho, el encargo iniciático de Zuckerberg consistió en supervisar el crecimiento y expansión internacional de la criatura. Esa aventura no sólo le obligó a sumar un millón de millas aéreas, en las visitas a las primeras oficinas de la multinacional en todo el mundo, sino que le ayudó a comprender la globalidad de una red social cuyos usuarios se comportaban de forma similar en todos los continentes.

Facebook está traducido a más de cien idiomas y el español fue de los primeros. En ese empeño, Oliván convocó a la comunidad de usuarios para encontrar las palabras más precisas para las diferentes herramientas y servicios. "Por ejemplo, cuando Facebook tuvo que traducir el botón de "like" al español, hubo muchas sugerencias hasta que la comunidad se puso de acuerdo para elegir "me gusta", recuerdan desde la antigua Facebook.

"En muchos sentidos, este nuevo cargo me trae de vuelta a mis raíces en la empresa, con los equipos más internacionales, y estoy comprometido a asegurar siempre que operemos como una empresa verdaderamente global", explica Oliván. En la carta abierta a la compañía, el actual jefe de crecimiento de Meta dedica sus primera palabras a Sheryl Sandberg, en agradecimiento "por todo lo que ha hecho por Meta y por los miles de millones de personas alrededor del mundo que usan nuestros productos. Es difícil describir completamente el increíble impacto que ha tenido en esta empresa. He aprendido mucho de ella a lo largo de los años, y ella no sólo ha sido una gran colega, sino que también se ha convertido en una amiga personal".

Acto seguido, el ingeniero reconoció su emoción al asumir este desafío como director de operaciones. "Como dijo Mark, no puedes reemplazar a alguien como Sheryl; así que aunque yo tenga el mismo título, el mío será un papel diferente", reconoce Oliván a sus más de 12.130 seguidores actuales, cifra 10.000 veces más reducida que la del fundador de la empresa.

Según sus palabras, hasta ahora su cometido consiste en dirigir y gestionar los productos y funciones que abarcan las cuatro grandes aplicaciones de Meta: Facebook, Instagram, Whatsapp y Messenger. "Esto incluye las tareas relacionadas con el crecimiento, la integridad, la publicidad, el comercio, los pagos y las actividades sobre impacto social e infraestructura de productos. Es decir, gran parte de las actividades de la columna vertebral de Meta, al margen del marketing.

Hasta ahora, la localidad de Sabiñánigo era celebrada por las estaciones de esquí vecinas y por acoger la 'Quebrantahuesos', una de las mecas del ciclismo aficionado. Al listado de celebridades de esta comarca aragonesa ahora se añade Oliván, el "español de Facebook" que hace unas semanas aparecía en una foto junto a Pedro Sanchez, con motivo del anuncio de las inversiones del grupo en España.