Estas son todas las novedades que nos ha traído la Google I/O 2022

Como cada año desde 2008, Google ha celebrado su conferencia anual de desarrolladores Google I/O para presentar sus últimos avances en la tecnología, y mientras normalmente tiende a ser un evento centrado en software y servicios, este año el hardware ha sido el plato fuerte.

Esto lo podemos ver en el lanzamiento del smartphone Pixel 6a, con el que completan la gama Pixel 6. Lo más destacado de este dispositivo es su precio, que a pesar de contar con la mayoría de las especificaciones que los modelos anteriores cuesta 449 dólares.

También vimos más novedades en lo que respecta a la telefonía con la presentación de la gama Pixel 7 y el Pixel 7 Pro, que no llegaran hasta otoño. Son pocas las diferencias que vemos en comparación con la versión 6 de Pixel, la más señalada es la barra de cámaras que pasa a ser metálica. Por el momento tendremos que esperar a conocer más detalles sobre sus especificaciones y precios.

A su vez, Google quiere plantarle cara a Apple directamente con la introducción del Pixel Watch que te permitirá tener toda la plataforma Google en tu muñeca y los Pixel Buds Pro con cancelación de ruido y conectividad multipunto.

Esta última función no tendría sentido, si la compañía no hubiera mostrado su siguiente proyecto, la Google Pixel Tablet, de la cual se sabe muy poco y no se espera que se lance hasta 2023.

Aunque no todas las novedades tienen que ver con dispositivos, sino que siendo fiel a lo que los ha llevado a donde están, también ofrecieron cosas nuevas en el software. El futuro está en la Inteligencia Artificial (IA), y Google ha apostado muy fuerte para desarrollar esta tecnología en sus productos.

Durante la conferencia nos mostraron la introducción de la IA en el Google Workspace, con funciones como la transcripción de las videollamadas o las mejoras automáticas de imagen y voz en las videollamadas. También adelantaron su prototipo de gafas con IA que traducían automáticamente las conversaciones en otro idioma.

Por último, la compañía nos mostró cómo iba a funcionar la IA en Google Maps. Ahora podremos probar el mapa inmersivo para ver como si estuviéramos en un lugar in situ o el Live View, que nos da las indicaciones a tiempo real del camino que tenemos que tomar.

Podemos resumir el Google I/O 2022 como el momento en el que Google ha dado un golpe sobre la mesa para hacerle frente al dominio de Apple en lo que se refiere a un ecosistema completo, de software y hardware. A la vez que cabe destacar que la compañía está empujando cada vez más fuerte para que la IA se convierta en una tecnología que usamos en nuestro día a día.