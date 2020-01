Inmersión total: Zero Lantency trae una experiencia de realidad virtual para jugar en grupo

Zero Latency es la empresa que ha traído la realidad virtual multijugador a cuatro ciudades de España. Esta empresa de origen australiano cuenta con un espacio en Madrid con tres años de historia y cinco juegos distintos para una experiencia inmersiva. Es una nueva forma de jugar en un mundo virtual que no implica un aislamiento. Los juegos multijugador ya existen en los videojuegos convencionales pero suelen conectar diferentes partes del mundo a través de una cámara y un micrófono. Zero Latency reúne a un grupo de amigos o compañeros de empresa para vivir un simulacro colaborativo o combativo en un mismo espacio y tiempo.

Desde que entras en la empresa tienes un recibimiento personalizado en el que creas un perfil de jugador, después de una breve explicación de las medidas de seguridad quedas equipado con las gafas de realidad virtual, una pequeña mochila con un ordenador y un sistema de sonido envolvente. Una vez que termina el preámbulo comienza la aventura.

El software te permite ver el espacio en tres dimensiones con distintas indicaciones como si fuese una pantalla de una casco. La vida del avatar y su munición se entremezclan en la visión del jugador junto con las características del escenario, el propio personaje y los demás participantes. Al principio puede resultar abrumador por el exceso de estímulos y la tensión del juego, pero lo cierto es que la guía por parte de la empresa lo hace accesible y divertido para cualquier perfil.

Dentro de la realidad virtual se experimenta, además, la sensación de caída, la de subir una cuesta o bajarla o incluso un poco de vértigo al mirar a un precipicio que en realidad no está ahí. Todo esto ocurre en el espacio virtual mientras los jugadores reales se mueven por una habitación espaciosa, iluminada y plana.

Expansión por España

La evolución de la empresa desde que comenzó con los derechos de explotación en España ha sido muy grande. El centro el Madrid fue el primero en Europa en ofrecer esta vivencia, y ahora existen cuatro centros en nuestro país: en Barcelona, Terrasa y Zaragoza, además del de la capital. En cada centro comienzan con un par de juegos y con la evolución llegan a tener hasta el máximo de cinco que existen en la actualidad.

Desde la compañía aseguran que las necesidades de los jugadores se recogen, se tienen en cuenta sus comentario y se intenta mejorar. "Hacer un juego competitivo empezaba a ser una necesidad", asegura la portavoz del centro de Madrid.

Ahora están planeando abrir torneos en los que grupos de amigos o empresas puedan crear una competición con varias fases en las que los equipos van pasando las diferentes rondas según su puntuación. "En un banco o en una consultora, se pueden hacer equipos de juego virtual como ahora se hacen los equipos para jugar al fútbol", afirma la encargada de los eventos para empresas. Desde la organización aseguran que les encantaría hacer retransmisiones por streaming para dar más visibilidad a este eSport, pero las dificultades técnicas por el peso del vídeo aún hacen que sea un proyecto a futuro.

Tipos de juegos

Zero Latency cuenta con cinco tipos de juego dependiendo de a qué nos queramos enfrentar y de si deseamos que sea un juego más de armas o si simplemente deseamos disfrutar de las posibilidades que ofrece la realidad virtual. La diversidad de juegos hace que muchos usuarios deseen repetir para probar nuevos o incluso repetir con el mismo para poder mejorar, conocer trucos... y de esta manera conseguir puntos para entrar en un ranking.

Singularity

El juego que corresponde a la experiencia explicada anteriormente, un mundo futurista. El escenario es una nave espacial que los robots han tomado y que hay que recuperar luchando. Hay que disparar a robots, torretas, drones y otros seres que van surgiendo a lo largo de las diferentes pantallas. Cuenta con algunas pantallas entre medias en las que poder disfrutar únicamente de la realidad virtual y que te empujan a una inmersión completa.

Zombie Survival

El preferido por los grupos. Es el menos dinámico, en el que menos te mueves, porque se trata de una barricada en la que tienes que ir construyendo para dejar fuera a los zombis. Si entran, hay que ir matándolos. Es puramente cooperativo.

Outbreak Origins

La segunda versión de zombies, pero esta vez moviéndote por diferentes espacios de temática realista (edificios, ascensores, etc.). También se juega en grupo. La historia está elaborada y los zombis son ultrarrealistas.

Sol Riders

El primer juego de Zero Latency que enfrenta a los jugadores. "Fue una necesidad de la empresa, la gente nos lo pedía", señalan desde la entidad. Se forman dos equipos y hay que matar al equipo contrario en un escenario en el que la Tierra ha desaparecido y los restos que quedan de la humanidad viajan por el universo. El objetivo es conseguir el Sol para poder sobrevivir.

Engineerium

Único juego sin armas. Una experiencia apasionante en la que se descubre un universo parecido al escenario de un universo donde tienes que encontrar a tu tribu.

La tecnología detrás del juego

Los jugadores se ubican en un espacio de 200 metros cuadrados diáfanos, con unas líneas en el suelo que hacen de marcadores para registrar todos los movimientos del jugador y que estos se vean reflejados en el juego a tiempo real.

Este sistema de tecnología virtual tan avanzado ha sido posible gracias a la unión de la empresa australiana con grandes empresas del sector tecnológico, como Microsoft, Intel y HP.

El arma, de un kilo y medio más o menos, tiene un gatillo, un cargador y dos botones: uno para recargar munición y el otro para recargar vida. El peso del arma se une al peso de las gafas, los cascos y la mochila que contiene el ordenador, lo que nos deja con un equipo de unos ocho kilos. Esta es la razón por la cual no se permite jugar a menores de 13 o a personas que midan menos de 1,40 m.

Eventos de empresas

Zero Latency se ha especializado en eventos de empresas, una posibilidad en la que grupos más grandes pueden disfrutar de la realidad virtual. En la ubicación de Madrid cuentan con una sala en la que poner un catering, de forma que el evento puede ocupar varias horas mientras se disfruta de los diferentes realidades virtuales que ofrece.

Estos juegos cooperativos ayudan a ver cómo se comunican los compañeros de la empresa, quién lidera el grupo, cómo se comportan como equipo y si saben actuar juntos o si son más individuales, tal y como comenta la encargada de eventos .

El precio del servicio de empresa depende de cada entidad y de los servicios que se deseen contratar, mientras que el precio individual o de grupos pequeños ronda los 35-39 euros por persona.