La fuga de Carlos Ghosn ya tiene videojuego: Ghone is gone saltará al mercado el 22 de enero

Cada vez son más los que piensan que la fuga de Carlos Ghosn a Beirut (Líbano) desde Japón a finales del año pasado sería un estupendo argumento para una película. De hecho, hace días se conoció que antes de su escape, el protagonista había contactado con un productor de Hollywood. En cambio, no parece que la historia vaya a verse en la gran pantalla por el momento, pero sí tendrá videojuego: Ghone is gone saldrá al mercado el próximo día 22.

El expresidente del conglomerado automovilístico Nissan-Renault-Mitsubishi huyó de Tokio a la capital de Líbano entre los días 29 y 30 de diciembre. Para ello usó un pasaporte francés (tiene triple nacionalidad: gala, libanesa y brasileña) y, escondido en una caja en la que se guardan equipos musicales, aprovechó las brechas en los controles de seguridad de equipajes de Japón.

Ghosn estaba en arresto domiciliario en la capital nipona desde el pasado 25 de abril, a la espera del juicio por las irregularidades financieras de las que se le acusa. Fue detenido por primera vez en noviembre de 2018.

Sin embargo, desde que se conoció su fuga, el exdirectivo ha defendido que no ha huido de la justicia, sino "de la injusticia y la persecución política". En una rueda de prensa en Beirut este miércoles aseguró que su detención es una mera "conspiración" de Nissan y del Gobierno de Japón.

Por ahora, los detalles de esta escapada se van conociendo a goteo. Para muchos supera la ficción y podría servir de argumento a una serie o película. De hecho, The New York Times reveló a principios de mes que Carlos Ghosn contactó con John Lesher, un conocido productor de Hollywood, días antes de iniciar su huida. Al parecer las negociaciones no llegaron muy lejos.

Por su parte, el exdirectivo negó en la rueda de prensa del miércoles haber firmado ningún contrato con la gigante del streaming Netflix.

Ghone is gone

Lo que sí se podrá hacer próximamente es revivir la escapatoria del expresidente del grupo francojaponés en un videojuego. Según se ha conocido este viernes, el próximo 22 de enero saldrá al mercado Ghone is gone, una especie de parodia virtual de la fuga.

En ella el jugador deberá llevar a cabo la evasión de "Loscar Gon", un antiguo "titán de la industria automotriz" que presidió "Ruso, Nisson y Bishibishi", según se explica en la descripción recogida por la plataforma de distribución digital de videojuegos Steam.

Imagen del videojuego 'Ghone is gone'. Fuente: Steam.

El objetivo es llegar "a su país natal, Nonleva" desde su casa en "aproximadamente 40 minutos" sin gastar todo el dinero con el que se empieza, 2.600 millones de dólares. "Este es un juego de sigilo", indica la guía.

"Si recupera la fianza que pagó, sus puntos se multiplicarán por 1,5 veces, aunque esto no es obligatorio", añade. En la vida real, Ghosn ha perdido la fianza depositada en Japón de unos 1.500 millones de yenes (unos 12 millones de euros) por violar su libertad condicional.

"Cualquier parecido con personas o sucesos reales es pura coincidencia"

Con tono irónico, se señala asimismo que "todos los lugares, nombres, organizaciones y cargos" representados en el videojuego son "ficticios". "Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, o sucesos reales es pura coincidencia", asegura.

El editor y desarrollador de Ghone is gone es WasabiSushiStudio, según indica la ficha de Steam. Este es el único videojuego desarrollado por esta sospechosa firma.