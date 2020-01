Nintendo podría lanzar un nuevo modelo de Switch en 2020

Sony acaba de anunciar la llegada de su nueva PlayStation 5 y Microsoft ya hizo lo propia con la nueva Xbox. Ahora parece haber llegado el turno de Nintendo de renovar su consola Switch a un nuevo nivel.

El medio de comunicación taiwanés DigiTimes ha comenzado el rumor de que Nintendo lanzará la nueva "Nintendo Switch Pro" en la segunda mitad de 2020. En el medio aseguran que "se comenzará la producción en cantidad a finales del primer trimestre de 2020, según fuentes de la cadena de suministro relacionada". Y el lanzamiento de la misma sería en la segunda mitad del año.

Este rumor ya surgió en agosto del año pasado cuando el periodista Takashi Mochizuki del Wall Street Journal aseguró que Nintendo tenía ideas para crear un nuevo modelo de su consola Switch.

I reported in Aug 2019: "Nintendo has ideas for further updates to the Switch lineup after those two models to make the platform's lifecycle long"



DigiTimes on Jan 6: "Nintendo is reportedly planning to release in mid-2020 a new model of Switch"https://t.co/giypufcW4A