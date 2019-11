Probamos Stadia, así es la plataforma de Google para jugar sin necesidad de consola

Google llega mañana con Stadia al terreno de los videojuegos buscando plantar cara a PlayStation o Xbox, y lo hace con un concepto innovador: la ausencia total de consola. La plataforma no llega con todas las funcionalidades prometidas en junio, sin embargo el lanzamiento sí viene con una buena experiencia de juego y una fluidez sorprendente que marca el camino a seguir por la industria.

Entre las concesiones que hace Stadia en esta fase de lanzamiento están la imposibilidad de emparejar el mando por bluetooth al PC o al smartphone, no poder usar teclado y ratón en ordenador, no poder capturar la pantalla ni lanzar Google Assistant desde los botones el mando; así como sólo lo podrán jugar ahora mismo los usuarios de Stadia Pro.

Sin embargo, en el tiempo que pudimos probar la plataforma, jugamos a Destiny 2, Gylt o Mortal Kombat 11 con una soltura y agilidad que nos llevaría a pensar que lo estábamos haciendo desde una consola, pero no, lo hacíamos directamente desde la nube de Google.

Stadia aprovecha el gigantesco músculo de la nube de Google para dar acceso instantáneo a juegos 4K que en consolas requerirían tiempos de carga e instalaciones previas. Con el servicio no hará falta descargar los juegos para jugarlos, eso sí, será necesaria siempre una conexión a internet para poder jugar.

La prueba la realizamos en una oficina, con un WiFi compartido y apenas tuvimos un par de cambios de resolución. Para que Stadia funcione correctamente hacen falta al menos 10 Mbps, aunque será a partir de los 35 Mbps cuando tendremos una conexión óptima para reproducir contenido con resolución 4K.

Su punto fuerte: la accesibilidad

El funcionamiento de Stadia es tremendamente sencillo. Bastará vincular una cuenta de correo y un método de pago con el servicio para registrarse, tras ello ya podremos jugar. Al entrar en la plataforma sólamente habrá que pulsar sobre el juego que queramos y éste se iniciará al instante, del mismo modo que si se inicia sobre una serie en Netflix podremos comenzar a verla al instante.

Precisamente, esta accesibilidad es su gran punto fuerte ya que no sólo podremos iniciar la partida desde un televisor, un smartphone o un PC, sino que podremos alternar los dispositivos sin necesidad de salvar la partida para continuar por dónde lo habíamos dejado. Esto es especialmente útil si, por ejemplo, estamos jugando en el salón pero queremos seguir la partida desde el móvil: bastará con abrir la app en el móvil, darle al Play y la partida se cortará en la televisión del salón para continuar en el teléfono.

Para jugar en la televisión será necesario tanto un Chromecast Ultra como el mando, una pareja que se incluye en el Premiere Edition. Y es que, al contrario de lo que cabría pensar, es el mando el que se conecta a internet y desde el que se lanza el contenido a la televisión.

Cuando entramos en la plataforma encontraremos un carrusel con los diferentes juegos que tengamos en nuestra cuenta. Para conformar la biblioteca el usuario tendrá que comprar cada título de forma independiente y sólo si tiene la suscripción de pago tendrá juegos gratuitos regularmente. En un primer momento serán Destiny 2: The Collection y Samurai Showdown aunque en un futuro irá creciendo el catálogo.

Además de éstos, viene con un catálogo de otra veintena de juegos: Assassin's Creed Odyssey, Attack on Titan: Final Battle 2, Farming Simulator 2019, Final Fantasy XV Football Manager 2020, Grid 2019, Gylt, Just Dance 2020, Kine, Metro Exodus, Mortal Kombat 11, NBA 2K20, Rage 2 Rise of the Tomb Raider, Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider, Thumper, Tomb Raider 2013, Trials Rising, y Wolfenstein: Youngblood. Más allá de éstos, durante el presente año se incorporarán a la tienda de Stadia Borderlands 3, Ghost Recon: Breakpoint, Dragon Ball: Xenoverse y Darksiders Genesis; mientras que en 2020 está confirmada la disponibilidad de Doom: Eternal, WatchDogs: Legion, Gods & Monsters y Cyberpunk 2077.

Los tres mandos de Stadia.

Cuánto cuesta

Para poder jugar desde mañana a Stadia hace falta hacerse con el paquete Premiere Edition, un pack que incluye Chromecast Ultra, mando y tres meses de suscripción a Stadia Pro por 129 euros. Y es que en un primer momento sólo será posible disfrutar de Stadia si se tiene de la opción premium, que cuesta 9,99 euros mensuales a partir del cuarto mes.

No será hasta el año que viene, sin fecha determinada, cuando Stadia dispondrá también de Base, la modalidad gratuita. Las ventajas del Pro estarán en la calidad de la resolución, el sonido, así como la posibilidad de tener juegos gratuitos recurrentes y descuentos en la tienda online. Eso sí, si se cancela la suscripción a Stadia Pro, se podrá seguir jugando a los juegos que se hayan comprado en Base.

Para jugar más allá de la televisión, será necesario hacerlo desde el navegador de Google: Chrome, o bien desde un dispositivo Pixel, ya sea el Pixel 3, Pixel 3a o Pixel 4; en un futuro próximo también será compatible con smartphones con Android 6.0, Marshmallow o posterior, así como iPhone a partir de iOS 11.