Google desvela los detalles de Stadia: así es el Netflix de videojuegos que rivaliza con PlayStation y Xbox

Google se ha adelantado al E3, la mayor feria de videojuegos del mundo, para presentar los detalles de Stadia, su particular Netflix de videojuegos con el que plantará cara a Sony y Microsoft.

Stadia llegará en noviembre a España y otros trece países, y, lo hará de la mano de un sistema de suscripción primero, y una modalidad gratuita que estará disponible a partir de 2020.

La suscripción sido bautizada como Stadia Pro y costará 9,99 euros mensuales. Dará derecho a la mayor calidad de juego posible con resolución 4K, emisión a 60 fps, sonido envolvente 5.1, biblioteca de juegos incluidos y descuentos en juegos específicos, ya que los títulos más potentes serán necesario comprarlos de forma adicional.

Por su parte, la modalidad gratuita no exigirá un pago mensual pero la resolución será de un máximo de 1080p, audio estéreo y no tendrá acceso a más biblioteca de juegos que los que se hayan comprado.

Cómo jugar: sólo necesitas una pantalla

La máxima de Stadia es que se puede jugar en cualquier lugar en el que haya una pantalla. Televisión, portátil, sobremesa, teléfono o tablet, aunque con algunas necesidades. Para hacerlo en un smartphone en un primer momento habrá que tener un Pixel 3, o 3a, de Google, y para jugar desde la televisión será necesario disponer de un Chromecast Ultra. En el resto de los casos bastará con abrir el navegador Chrome. Y es que Stadia no necesita descargas, ni CDs, ni complementos. Se juega directamente en streaming.

Pensando en jugar desde el salón, la compañía ha lanzado Stadia Founder's Edition por 129 euros, un pack con "todo lo necesario para jugar desde un primer momento". Éste incluye la suscripción a Stadia Pro durante tres meses desde su lanzamiento y regala un Buddy Pass a un amigo para que también disfrute de tres meses de Stadia Pro, el mando de la compañía en color azul noche, un dispositivo Google Chromecast Ultra para jugar en streaming en tu televisor y la exclusividad de poder elegir tu Stadia Name, el nick con el que jugar online.

Desde la compañía han explicado que este pack será limitado, con lo que urgen a los más jugones a hacerse con él. En el caso de que se desee comprar los dispositivos para jugar en la televisión por separado, el Chromecast Ultra cuesta 79 euros, mientras que el mando otros 70. Eso sí, comprar un mando por separado no da acceso a Stadia sino que en un primer momento habrá que comprar un paquete. Eso sí, si no se desea jugar en la televisión, no será necesario hacerse con ellos.

Además, debido a la necesidad de estar conectado en streaming a los servidores de Google, será necesario disponer de una conexión a internet. La calidad mínima recomendada son 10 mbps mientras que la óptima, la que permite 4K, son 35 mbps. Eso sí, Google explica que si se tiene un mínimo de 5 mbps se podrá jugar a una calidad de algo menor de 720 p.

En el caso de desconexión, Google explica que Stadia mantendrá el juego durante varios minutos en el mismo punto en el que se produjo la interrupción para que el usuario pueda volver a conectarse sin perder el progreso. Asimismo, y como sucede en Netflix, si el ancho de banda fluctúa, se ajustará automáticamente para ofrecer la mejor calidad visual posible en todo momento.

A qué jugar

Aunque Google no ha desvelado su catálogo al completo, ha dado pinceladas de algunos de los títulos que estarán disponibles en Stadia, y rivalizarán directamente con PlayStation y Xbox, siendo así una propuesta más seria que Nintendo Switch. Eso sí, también cuenta con propuestas para todos los públicos como Get Packed.

En Stadia se podrá jugar desde un primer momento a Baldur's Gate III, Destiny 2, Dragon Ball Xenoverse 2, Doom Eternal, Wolfenstein: Youngblood, Destiny 2, Power Rangers: Battle For The Grid, Metro Exodus, Thumper, GRID, Samurai Shodown, Football Manager 2020, Get Packed, The Elder Scrolls Online, The Crew 2, The Division 2, Assassin's Creed Odyssey, Ghost Recon Breakpoint, Trials Rising, NBA 2K, Borderlands 3, Farming Simulator 19, Mortal Kombat 11, Rage 2, FINAL FANTASY XV, Gylt, Tomb Raider Trilogy, Darksiders Genesis y Just Dance 2020.

Estos juegos combinan la posibilidad tanto de jugar de forma individual como acompañado de otros colegas de en modo online. Y es que la nube lo es todo para la Stadia y permitirá jugar por internet de forma combinada con otros amigos y enfrentarnos en mundo abierto a rivales online.

Además, desde la compañía explican que están trabajando para atraer a más estudios y títulos a la plataforma, así como han creado Stadia Games and Entertainment, su propio estudio desarrollador de videojuegos, aunque los detalles al respecto de éste serán revelado próximamente. Un primer gran paso de Google para asentarse en la industria del videojuego que está a punto de evolucionar por completo.