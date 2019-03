Google presenta Stadia, una plataforma de streaming que revolucionará el mundo de los videojuegos

Google ha hecho su incursión en el mundo de los videojuegos por la puerta grande con la presentación de la plataforma Stadia. El buscador ha ido un paso más allá que sus competidores que llevan décadas asentados en el mercado, ha obviado el diseño de una consola para ir directamente a los juegos, que estarán disponibles en streaming para que se puedan jugar en cualquier dispositivo. Eso sí, para los más clásicos, ha diseñado un mando básico - aunque también serán compatibles con el mando de Xbox One.

Así, la nueva plataforma, que estará disponible este mismo año, permite jugar a una selección de juegos en cualquier tipo de dispositivo, ya sean ordenadores, tablets o móviles, gracias a una tecnología basada en la nube que permite también jugar de forma inmediata sin necesitad de nuevas descargas o de instalar actualizaciones.

The future of gaming is not a box. It's a place.



This is Stadia. One place for all the ways we play ? https://t.co/v2jJTUWkYz pic.twitter.com/LlIHbjigDR