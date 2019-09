Samsung: "El móvil con pantalla plegable es un hito comparable con la llegada del color a la televisión"

Celestino García, vicepresidente corporativo de Samsung España, contagia su entusiasmo al describir el nuevo Galaxy Fold, el móvil con pantalla flexible que la semana pasada desveló su compañía en la feria IFA, clausurada ayer en Berlín.

Minutos después de la presentación del prodigio, el rostro del primer fabricante de móviles en España pone a la misma altura el smartphone que aterrizará en España a mediados de octubre con la llegada del color a los televisores de blanco y negro. "A partir de ahora vendrá lo mejor", anticipa García, mientras apuesta por un futuro conquistado por dispositivos inteligentes, en los que la voz jubilará poco a poco a los teclados.

¿Cómo describe el Galaxy Fold, la nueva apuesta de Samsung, presentada en la IFA berlinesa?

Estamos ante un dispositivo que es mágico, que atesora la tecnología más puntera. Hemos incorporado el 5G junto con tres baterías, una pantalla extendida de 7,3 pulgadas y otra externa de 4,6 pulgadas... Ofrece un comportamiento multimedia fantástico, siempre acompañado de un ecosistema muy robusto.

¿Qué representa para su compañía y para el conjunto de la industria la incorporación de las pantallas flexibles en los móviles?

Para mí, la pantalla plegable es comparable al hito que supuso el cambio de la televisión de blanco y negro al color. Es absolutamente revolucionario: mete en el bolsillo una superficie ilimitada, al admitir un doblez y así ofrecer la productividad de una tableta en un móvil.

¿Por qué llegará el Galaxy Fold a España un mes más tarde que a otros países europeos?

Es una decisión corporativa, un asunto de pura disponibilidad. Hablamos de un smarphone cuya producción es muy compleja. Es un dispositivo que cuesta 2.000 ó 2.100 euros y que está llamado a posicionarse en la parte alta del mercado. Comienza ahora a venderse en Corea del Sur, después será en Estados Unidos y tres países europeos. A España llegará a mediados del próximo octubre, en una segunda oleada. Se hará rogar solo unas semanas, pero quiero que recalcar que España es un mercado importantísimo para Samsung.

¿En qué aspectos ha trabajado Samsung desde el pasado abril, cuando se retiró el Galaxy Fold por problemas con la pantalla flexible?

Nosotros hicimos la presentación del Galaxy Fold en el último Mobile World Congress de Barcelona. Es un dispositivo absolutamente revolucionario. En esos primeros días nos dimos cuenta de que teníamos que mejorar determinados aspectos. Lo hemos llevado al laboratorio y hemos perfeccionado el móvil, cumpliendo todos los estándares de calidad, tanto internos como de las expectativas de nuestros clientes. Además del pliegue de la bisagra se han hecho otras mejoras. Nos hemos esforzado en estas semanas en refinar todos los aspectos del producto y ahora estamos de celebración al verlo en el mercado.

¿Está preparado el mercado español para pagar 2.000 o 2.100 euros por un móvil?

Sí. Existe un mercado potencialmente muy elevado en España para este producto. Determinados usuarios están deseando comprarlo. Pero no hay que olvidar que es un móvil premium. No es algo masivo.

¿De qué forma ha aprovechado Samsung las dificultades de Huawei, provocadas desde EEUU?

Respecto a lo que supone enfrentarse o no a determinados problemas, no hacemos comentarios. Pero, como norma, creo en la libre competencia, así como en la liberalización de la economía. Creo en un mundo sin límites ni barreras de ningún tipo y en el que también debe existir una bidireccionalidad para poder trabajar en todos los mercados. Todos queremos un mundo democrático y seguro, porque vamos a estar expuestos a miles de millones de conexiones y para eso necesitamos seguridad en todos los aspectos de la vida.

¿Cuándo veremos un smartphone de gama media de 5G?

Pronto, mucho antes de lo que la gente piensa. Será en el corto plazo. Hay sorpresas que no se pueden desvelar ahora mismo.

¿Qué le pediría al Gobierno que finalmente tome las riendas de este país?

Coincido con el presidente de Ametic, Pedro Mier, que hace dos semanas ha pedido a Pedro Sánchez una vicepresidencia de Gobierno dedicada a la digitalización, que pudiera dinamizar una nueva industria, una nueva reindustrialización 4.0. Por lo tanto, pido al Ejecutivo que se tome suficientemente en serio el debate sobre la industria digital. Hay otros debates sociales que están absolutamente superados y ha llegado el momento de que pongamos intensidad en esta cuestión.

¿Confía en que los operadores de móviles reconsideren la vuelta a la subvención de terminales?

La palabra subvención es un término que no nos gusta utilizar, ni a los operadores ni a los fabricantes. No obstante, pienso que cualquier elemento dinamizador o de apoyo que pueda facilitar la llegada de los dispositivos móviles al consumidor será muy bienvenida. Por nuestra parte, estamos colaborando con los operadores, como lo hemos hecho toda la vida. Ahora los operadores han puesto su atención en el mundo de los contenidos, para fomentar la contratación de banda ancha. Quizá sea el momento de reflexionar y pensar en el disfrute de los usuarios. Se abre la oportunidad del 5G y me gustaría invitar en nombre de Samsung a todos los operadores a que nos ayuden a divulgar esos dispositivos 5G. A ver si logramos que vayan cobrando una mayor importancia ante los ojos de los consumidores.