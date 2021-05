Cómo combatir los efectos secundarios de la vacuna de Janssen, Pfizer, AstraZeneca y Moderna

elEconomista Madrid

La estrategia de vacunación española está llegando a los grupos de edad más numerosos de nuestra pirámide de vacunación, entre ellos la generación del baby boom. Así, es bueno recordar qué efectos secundarios son los más comunes y cómo se deben combatir.

Qué efectos secundarios tiene la vacuna de Moderna

El Centro para le Control de y Prevención de enfermedades cuenta que los efectos secundarios de Moderna suelen aparecer al cabo de uno o dos días después de vacunarse. Pueden parecerse a los síntomas de la gripe e incluso podrían afectar la capacidad para realizar las actividades diarias, pero deberían desaparecer en unos días. Los más comunes son:

1. Efectos secundarios en la zona de inyección: dolor, hinchazón y enrojecimiento.

2. Efectos secundarios en el cuerpo: escalofríos, cansancio y olor de cabeza. Además, el documento de la FDA de EEUU también recoge otras reacciones adversas como fiebre, náuseas, vómitos y dolores en articulaciones y músculos.

Qué efectos secundarios tiene la vacuna de Pfizer

El Centro de Información de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recoge los efectos secundarios de los que informaban Pfizer y BioNTech en el prospecto de la vacuna.

1. Efectos muy frecuentes: dolor e hinchazón en el brazo del pinchazo, cansancio, dolor de cabeza, muscular y de articulación, escalofríos y fiebre.

2.Efectos frecuentes: enrojecimiento de la zona del pinchazo y náuseas.

3. Efectos poco frecuentes: aumento de tamaño de los ganglios linfáticos, malestar, dolores en las extremidades, insomnio y picor en el lugar del pinchazo.

Qué efectos secundarios tiene la vacuna de AstraZeneca

La ficha técnica de AstraZeneca que ha proporcionado la Unión Europea apunta como reacciones adversas muy frecuentes los siguientes síntomas:

1. Dolor de cabeza

2. Náuseas

3. Dolor muscular

4. Dolor de articulaciones

5. Sensibilidad, dolor, enrojecimiento, inflamación y/o calor en la zona de la inyección

6. Fatiga

7. Malestar

8. Febrícula

9. Escalofríos

Qué efectos secundarios tiene la vacuna de Janssen

Hasta el día 25 de abril de 2021, en España se administraron un total de 7.768 dosis de la vacuna de Janssen contra el Covid-19. Un periodo en el que no se han registrado en la base de datos FEDRA (Farmacovigilancia Española Datos de las sospechas de las Reacciones Adversa) notificaciones de acontecimientos adversos tras su administración. A pesar de estos datos, los efectos secundarios de la vacuna de Janssen son los siguientes.

1. Efectos secundarios en la zona de inyección: dolor, enrojecimiento e hinchazón.

El documento de la FDA (Administración de Medicamentos y Alimentos) notifica que el 50,2% de los vacunados reflejaron efectos secundarios en la zona de la inyección, siendo el dolor el más frecuente. Además, todos las reacciones adversas locales se notificaron con mayor frecuencia entre los jóvenes (18-59 años) que entre los mayores de 60 años.

2. Efectos secundarios en todo el cuerpo: cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre y náuseas.

El documento distribuido por la FDA explica que el 55,1% de los vacunados refirió reacciones adversas y las más frecuentes fueron cefalea y fatiga. Además, el ente estadounidense apunta que los efectos secundarios sistémicos se informaron con mayor frecuencia entre los participantes más jóvenes (18-59 años) que los mayores de 60 años. No obstante, las náuseas fueron comunes en ambos

Cómo combatir los efectos secundarios de las vacunas

El ministerio de Sanidad únicamente hizo una mención específica al tratamiento de las reacciones adversas de la vacuna de AstraZeneca, pues recomendó tomar Paracetamol de un gramo antes de la vacunación y después, a una frecuencia de cada 6 horas las 24 horas siguientes.

Respecto al resto de vacunas aprobadas la administración no ha hecho una recomendación específica. No obstante, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aconseja para los efectos secundario locales aplicar un paño limpio, frío y húmedo sobre el área y ejercitar el brazo. Y respecto a las reacciones adversas generales, se pueden combatir con medicamentos como ibuprofeno, antihistamínicos o acetaminofeno. No obstante, el CDC deja claro que se deberán tomar bajo prescripción médica.