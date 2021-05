Qué efectos secundarios tiene la segunda dosis de Pfizer que se podrá a los vacunados con AstraZeneca

elEconomista Madrid

Las personas menores de 60 años que fueron vacunadas con una primera dosis de AstraZeneca terminarán la inmunización con Pfizer. Esta decisión la ha tomado la Comisión de Salud Pública tras conocer los resultados del ensayo clínico Combivacs, que concluyó que la pauta combinada de vacunación era eficaz y segura. Además, no produciría más efectos secundarios, un resultado que contradice a un estudio que está realizando la Universidad de Oxford.

Qué ha concluido el ensayo clínico español que combinó Pfizer con AstraZeneca

Las conclusiones preliminares de este trabajo son rotundas: la administración de una dosis de refuerzo de Pfizer es altamente inmunogénica, hasta el punto de que provoca un aumento de anticuerpos de entre 30 y 40 veces entre los 7 y 14 días después de la inoculación. Además, este efecto se traduce en una respuesta protectora siete veces más potente que la que provoca repetir la vacunación con AstraZeneca.

Sobre las reacciones adversas, el Instituto Carlos III explica en comunicado que "ningún efecto secundario provocó atención médica extra ni hospitalización en ningún caso". Además, son similares a los detectados con los esquemas de vacunación homólogos en los que se han empleado estos mismos principios activos.

Qué efectos secundarios tiene la vacuna de Pfizer

El quinto informe de farmacovigilancia de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) revela que hasta el 25 de abril en España se han notificado un total de 10.892 acontecimientos adversos tras recibir Comirnaty. De ellos, 1.734 fueron consideradas graves. Y los más frecuentes han sido:

- Pirexia (estado febril): 40%

- Cefalea (dolor de cabeza): 30%

- Mialgia (dolor muscular): 22%

- Dolor en la zona de vacunación: 15%

- Malestar: 12%

- Náuseas: 9%

- Artralgia: 8%

- Escalofríos: 8%

- Fatiga: 8%

- Linfadenopatía: 8%

Qué nuevos efectos secundarios tiene la vacuna de Pfizer

El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia (PRAC) de la EMA evaluó los siguientes aspectos sobre la seguridad de la vacuna contra el Covid-19.

- Erupción cutánea y prurito: el PRAC ha recomendado que se modifique la ficha técnica y prospecto de esta vacuna añadiendo la erupción cutánea y prurito (picor de la piel), como reacciones adversas de aparición poco frecuente (ocurren en menos de 1 de cada 100 personas). Por su parte, la urticaria (erupción de la piel abultada, enrojecida y con picor) y angioedema (inflamación rápida debajo de la piel) deben actualizarse como reacciones adversas que ocurren raramente (en menos de 1 de cada 1.000 personas).

- Inflamación localizada en personas que han recibido previamente inyecciones de rellenos dérmicos en la cara: el PRAC también ha concluido que es posible que este efecto se relacione con la vacuna, por lo que se incorporará como posible reacción adversa a la ficha técnica y el prospecto.

Qué efectos secundarios están en investigación sobre Pfizer

La Agencia Europea del Medicamento, además, sigue con atención toda la información existente sobre posibles casos de trombosis con la vacuna de Pfizer y de inflamaciones del corazón, ya sea de miocarditis o pericarditis.

- Síndrome de trombosis con trombocitopenia: el PRAC está vigilando estrechamente si las vacunas basadas en ARNm (Pfizer y Moderna) pudieran también estar relacionadas con los raros casos de síndrome de trombosis con trombocitopenia en localizaciones no habituales ya identificado para AstraZeneca y Janssen. Hasta el momento se han notificado pocos casos, que en el contexto de las personas expuestas a estas vacunas, suponen una frecuencia menor de la que ocurriría en personas no vacunadas. Además, estos casos no parecen presentar el patrón clínico específico que se ha observado en las otras dos vacunas con base adenovirus.

4. Miocarditis y pericarditis: se han notificado algunos casos de miocarditis (inflamación del músculo cardiaco) y pericarditis (inflamación de la membrana que rodea al corazón) tras la vacunación con la vacuna de Pfizer. El análisis de estos casos no indica de momento que exista una relación con estas vacunas. No obstante, el PRAC continuará evaluando detalladamente este asunto.