Poner la segunda dosis de AstraZeneca de manera voluntaria: la posibilidad que baraja Salud Pública

Paco Vega Madrid

La Comisión de Salud Pública tomó la decisión de administrar Pfizer como segunda dosis en las personas de menos de 60 años que se habían quedado con la primera de AstraZeneca. Sin embargo, fue una decisión reñida que tuvo el rechazo frontal de autonomías como Madrid o Andalucía. Así, todavía se mantiene la posibilidad de administrar AstraZeneca de manera voluntaria bajo consentimiento informado.

Administrar la vacuna de Pfizer como segunda dosis de AstraZeneca es seguro y eficaz

La Comisión de Salud Pública tomó está decisión después de conocer los resultados preliminares del Combivacs, el ensayo clínico que está realizando el Instituto Carlos III de Madrid sobre la idoneidad de combinar dosis de AstraZeneca y Pfizer. Un trabajo que concluyó que la administración de una dosis de refuerzo de Pfizer es altamente inmunogénica, hasta el punto de que provoca un aumento de anticuerpos de entre 30 y 40 veces entre los 7 y 14 días después de la inoculación.

Esta decisión final se tomó con gran enfrentamiento entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, que apostó desde el principio por la combinación de vacunas. Así, hasta siete comunidades votaron en contra. Algunas de ellas fueron Andalucía, Cataluña, Galicia o Madrid.

Madrid y Andalucía mantienen que administrarán AstraZeneca

Tras la reunión de la Comisión de Salud Pública, las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas que no fueron partidarios de la decisión final siguieron mostrando su oposición. Así, el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, aseguró a la Cadena Ser no entender este criterio. "Seguimos en nuestra idea de seguir administrando la segunda dosis de AstraZeneca por el respaldo técnico que tiene esa decisión", subrayó.

De la misma opinión se ha mostrado el Gobierno andaluz, que ha mantenido su defensa "vehemente" de la segunda dosis con AstraZeneca a quienes ya hayan recibido la primera vacuna de esta marca ante lo que considera "un debate absurdo" del Ministerio de Sanidad que está provocando "alargar" los plazos, según ha dicho el consejero de Salud, Jesús Aguirre. Asimismo, el president de la Generalitat, Ximo Puig, se ha mostrado partidario de completar la pauta con la misma AstraZeneca, si bien ha precisado que se atenderá a la decisión de los expertos.

Administrar AstraZeneca de manera voluntaria

La falta de una mayoría clara entre las comunidades autónomas por la decisión tomada ha abierto una nueva posibilidad: en el encuentro se ha planteado la posibilidad de que aquellas personas que no deseen ponerse Pfizer de segunda dosis puedan elegir AstraZeneca "dadas las circunstancias extraordinarias". No obstante, esta cuestión todavía no se ha tomado y se seguirá debatiendo en el marco de la Comisión de Salud Pública.