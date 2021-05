Fernando Simón alerta de que veremos un pico en la pandemia tras las fiestas del fin del estado de alarma

elEconomista Madrid

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), está decepcionado con las imágenes de celebración y aglomeraciones que se produjeron la medianoche del sábado al domingo tras el fin del estado de alarma. Además, ha alertado de que esa actitud tendrá consecuencias en la evolución de la pandemia en España.

El final del decreto del estado de alarma fue celebrado con fiesta en la calle en algunas ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, Sevilla o Salamanca. Unas imágenes que han conmocionado a la sociedad y decepcionado a Fernando Simón: "Estoy decepcionado, quizás hasta conmigo, porque a lo mejor no hemos sido capaces de transmitir el mensaje y aunque no tengo todo el peso sobre la opinión de la población, desde luego, tengo un púlpito aquí que me da la visibilidad que no he utilizado bien"; dijo el epidemiólogo en la rueda de prensa del lunes.

Más allá del sentimiento personal, el director del CCAES ha explicado que este tipo de actitudes tendrán sus consecuencias en la tasa de contagios en determinados grupos de edad. "Hasta hace dos días hubiera dicho que podíamos esperar que se continuara la tendencia descendente observada en los días previos, en los últimos 10-12 días, hubiera dicho que teníamos una oportunidad importante de no tener una cuarta ola. Ahora mismo, no lo sé. No sé ni yo, ni nadie en España lo que va a pasar en los próximos días", ha señalado.

Cabe recordad que Sanidad notificó el lunes 13.984 positivos, lo que supone el menor dato tras un fin de semana desde el 5 de abril, y 103 fallecidos desde el viernes. Además, la incidencia acumulada marcó su mínimo en un mes al situarse en 188 casos cada 100.000 habitantes. Unos datos en línea descendente, que podrían invertir la tendencia tras lo ocurrido el domingo . "Hace unos días hubiese dicho que íbamos a seguir con la tendencia a la baja, pero ahora no lo sé. Todavía no sabemos qué va a pasar y qué efectos habrá. Pero casi seguro que en pocos días veremos un pico. Espero que sea un pico puntual", relató Fernando Simón, que quiso recordar que "el final del decreto del estado de alarma no era el fin del coronavirus".