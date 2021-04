Israel no encuentra relación entre la vacuna de Pfizer y las miocarditis detectadas entre sus vacunados

elEconomista Madrid

Este lunes los medios de comunicación israelíes habían informado de 62 casos de miocarditis en personas vacunadas con Pfizer. Unos acontecimientos sobre los que se ha concluido que no tienen relación con el medicamento, tras el análisis del Ministerio de Salud del país y de la farmacéutica Pfizer.

Estos casos de miocarditis, una inflamación del músculo cardíaco, surgieron principalmente entre hombres jóvenes de entre 18 y 30 años. Aquí, en España, la Revista Española de Cardiología también se hizo eco de una miocarditis que había surgido en un médico de 39 años a las seis horas de recibir la segunda dosis de Pfizer.

"En este momento no hay pruebas de que exista un riesgo de miocarditis asociado a la vacuna"

Un portavoz del Ministerio de Sanidad ha explicado que no se apreciado relación causal. "No muestra un claro aumento de la mortalidad debido a la vacunación, ni es seguro que haya un aumento del número de infecciones del músculo cardíaco en comparación con el mismo periodo del año pasado". En total, Israel ha administrado las dos dosis de Pfizer a un total de 5 millones de habitantes.

Por su parte, Pfizer ha admitido que estaba al tanto de estos casos en Israel pero que tampoco ha encontrado al relación. "No hemos observado una tasa de miocarditis superior a la que cabría esperar en la población general. No se ha establecido una relación causal con la vacunación. En este momento no hay pruebas de que exista un riesgo de miocarditis asociado a la vacuna de Pfizer/BioNTech", sentencia la compañía.