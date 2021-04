¿Puedo elegir qué vacuna ponerme contra la Covid-19? ¿Qué pasa si rechazo la de AstraZeneca?

elEconomista Madrid

Los problemas en el suministro, los cambios en la edad de vacunación y los efectos secundarios de la vacuna de AstraZeneca contra el Covid-19 han provocado un mayor rechazo de este medicamento respecto a Pfizer o Moderna. Así, en los últimos días cientos de personas, mayoritariamente en Madrid, no han acudido a su cita con al vacuna de AstraZeneca. Un derecho, puesto que la vacunación no es obligatoria, pero que por el momento no tiene plan B.

¿Se puede elegir qué vacuna ponerse?

La estrategia de vacunación organizada por el Gobierno de España es tajante sobre la posibilidad de elegir vacuna. Así, en un documento de preguntas y respuestas explica que no se puede: "La campaña de vacunación frente al COVID-19 está condicionada por la grave situación epidemiológica que estamos viviendo. Por eso, y con el fin de reforzar la protección de los más vulnerables cuanto antes, la elección de la vacuna a aplicar no puede ser una elección individual sino que debe basarse en la eficacia y la indicación de las vacunas para los diferentes grupos de población".

¿Puedo rechazar la vacuna de AstraZeneca o cualquier otra?

El Gobierno explica que como ocurre con el resto de vacunaciones en España, "la vacuna frente al nuevo coronavirus no es obligatoria". Así, cualquier persona puede decir no a recibir el medicamento de AstraZeneca, Pfizer, Moderna o Janssen

¿Qué pasa si rechazas la vacuna de AstraZeneca o cualquier otra?

La estrategia de vacunación española no contempla que pasará con las personas que decidan no vacunarse. En concreto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al ser preguntada sobre la posibilidad de que alguien se negara a vacunarse con una determinada marca y eligiera hacerlo con otra, se ha limitado a decir: "No está contemplada en la Estrategia de Vacunación. Si no se vacuna, por ahora no se vacunaría".