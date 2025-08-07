Mercedes Bermejo, psicóloga sanitaria, sobre uno de los fenómenos actuales más preocupantes: "Es algo que también afecta en lo emocional"

España se encuentra actualmente en plena segunda ola de calor, que dejará temperaturas máximas de entre 39 y 41 °C. Por ello, los profesionales de la salud advierten de la importancia de tomar medidas para evitar los temidos golpes de calor, aunque también puede conllevar algunas consecuencias a nivel psicológico.

"El calor no solamente es físico, sino que es algo también que afecta en lo emocional", advierte la psicóloga sanitaria Mercedes Bermejo en declaraciones a Europa Press. Unas altas temperaturas prolongadas en el tiempo puede disminuir las emociones positivas e incrementar las negativas, como la apatía, el mal humor, la sensación de confusión y el estrés.

Los efectos en el sueño

Según, Bermejo, "tiene que ver con la irritabilidad y la falta de paciencia". Si bien, algunos estudios científicos concluyen que en verano las personas tienen un mejor humor, debido a la exposición a más horas de luz, más tiempo al aire libre y más tiempo de ocio, un excesivo calor puede tener efectos contrarios.

Uno de los principales motivos por el que el calor afecta a nivel psicológico es porque se produce un peor descanso pro la noche. La médico internista del Hospital Vithas Madrid-Aravaca, Ana María Camacho, explica que "el calor infiere mucho en el sueño, en cómo lo conciliamos y en la calidad de ese sueño".

Qué hacer

Según esta experta, "aparte de estar más cansados, nos hace estar más irritados y menos capaces para hacer las actividades del día siguiente, ya sean ligeras". Por todo ello, llevar a cabo una serie de medidas para aliviar los efectos de estas situaciones resulta fundamental, entre las que se encuentra:

Evitar estar en el exterior en las horas centrales de sol, incluso aunque estemos en la sombra.

Mantenerse siempre hidratado en todo momento y teniendo siempre al alcance una botella de agua.

Las duchas han de hacerse siempre con agua templada, puesto que si se hacen con agua muy fría puede tener un efecto contrario al deseado.

En caso de salir a la calle, ponerse gran cantidad de protector solar y llevar ropa holgada que cubra la mayor parte del tiempo.

La alimentación debe tener un predominio de frutas y verduras, evitando especialmente las bebidas alcohólicas que pueden promover la deshidratación.

Si los síntomas se prolongan demasiado en el tiempo e interfieren en el correcto desarrollo de tu día a día, lo más recomendable es que consultes con un profesional de la salud para que pueda otorgarte las pautas adecuadas.