Carlos Romero, enfermero en festivales: "Si mis hijos tuviesen que ir de fiesta a algún sitio, les diría que..."

El enfermero y profesor Carlos Romero, quien también proporciona sus servicios en festivales por toda España, ha afirmado que este tipo de eventos, que atraen a miles de personas, son la "única opción" para salir de fiesta con una asistencia sanitaria inmediata garantizada, lo que hace que "todo salga según lo previsto" en caso de alguna emergencia.

"Si mis hijos tuviesen que ir de fiesta a algún sitio, les diría que fuesen a un festival. No existe la posibilidad de que en estos eventos estés sin vigilancia durante más de diez minutos. En ese intervalo, alguien te va a ver, ya sea de la organización, de seguridad o del equipo sanitario", ha afirmado Romero en una entrevista con el Colegio Oficial de Enfermeros y Enfermeras de Castellón.

Tras ello, ha subrayado las "increíbles" medidas de seguridad y que "no hay ninguna otra opción para salir que ofrezca asistencia médica en cuestión de segundos", motivo por el que ha recalcado que el pago de la entrada no solo incluye los conciertos, sino también unas "muy amplias" coberturas la distribución del personal enfermero y médico en diferentes puntos del recinto, contando siempre con ambulancias de diferentes tipos.

Las incidencias más comunes

El enfermero también ha expresado que muchos de estos eventos también cuentan con vigilancia 24 horas de los camping. Las incidencias más habituales son las de carácter leve, como peticiones de tiritas para rozaduras, o analgésicos para el dolor de cabeza, según el enfermero.

"Las situaciones más graves suelen estar vinculadas al calor. La mayoría de festivales se celebran en verano, así que tienen este factor en común. Muchas intervenciones son por golpes de calor con lipotimias. Las condiciones climatológicas también pueden exacerbar posibles patologías previas o condiciones agudas", ha añadido.

Si bien las atenciones relacionadas con el consumo de drogas "no son tan generalizadas como suele pensarse", ha detallado que esto también depende del festival y del perfil de los usuarios, y es que existen eventos de música electrónica a los que acuden personas de entre 30 y 40 años, quienes tienen una capacidad económica "bastante elevada" y tienden al consumo de drogas "variadas y mezcladas en altas cantidades".

Mientras tanto, la gente joven con poco poder adquisitivo que se pasa varios días en un camping y durmiendo, comiendo y bebiendo "mal" suelen presentar debilidad general, por lo que cualquier consumo de alcohol les lleva a una "típica borrachera", pero casi nunca se llega a tener casos de coma etílico.

"Diría que intenten dormir lo mejor posible. Y si un concierto comienza a las 18:00 horas, no hace falta estar allí tres horas antes para ponerse en primera fila. Es mejor no exponerse tanto al sol, aunque les toque ponerse un poco más lejos. También es bueno descansar durante las actuaciones a las que no acudan, sentarse a la sombra y beber agua. Además, recomendaría que el consumo de lo que sea que consuman sea moderado, aunque eso ya no depende de nosotros", ha agregado.