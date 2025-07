Insuficiencia venosa crónica: estos son los síntomas que sufre Donald Trump (79 años) y que intentó "maquillar"

El 17 de julio, la Casa Blanca anunciaba que el presidente, Donald Trump, había sido sometido a un examen médico debido a una leve inflamación en la parte inferior de las piernas. Tras estas pruebas, fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, "una afección benigna particularmente común en personas mayores de 70 años", ha indicado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en rueda de prensa.

Qué es la insuficiencia venosa crónica

Según el Center for Vascular Medicine, la insuficiencia venosa crónica "se produce cuando las válvulas de las venas de las piernas no pueden hacer su trabajo correctamente. En lugar de ayudar a bombear la sangre de vuelta al corazón, las válvulas debilitadas dejan que la sangre se acumule en depósitos. Estas acumulaciones de sangre, o estasis, pueden causar dolor e inflamación."

No existe una causa concreta o directa de este problema, pero es cierto que hay numerosos factores que pueden aumentar la probabilidad de sufrirla. La insuficiencia venosa crónica puede deberse a múltiples casusas como los factores hereditarios o antecedentes familiares, el envejecimiento, los embarazos, aquellos trabajos en los que hay que estar de pie o sentado mucho tiempo y la obesidad, entre otros.

Signos y síntomas

Desde Center for Vascular Medicine aseguran que "aunque mucha gente puede pensar que la insuficiencia venosa crónica va acompañada de varices, esto no siempre es cierto. Algunos pacientes experimentan un aumento de las venas varicosas, pero no es un signo constante de la IVC. La insuficiencia venosa crónica y la fatiga son una combinación más común."

Hay que estar atento a la inflamación de las pantorrillas y los tobillos, a la descamación y el picor de la piel, a los calambres en las piernas y a los espasmos. También puede experimentar el síndrome de piernas inquietas, ardor, pesadez y cansancio. Observe la piel en busca de signos de úlceras por estasis y de cualquier cambio en su aspecto, especialmente si empieza a verse como cuero, explican los expertos.

Algunos de los síntomas más comunes son:

Venas varicosas visibles

Inflamación de piernas

Dolor en las piernas

Sensación de pesadez en las piernas

Fatiga en las piernas

Piernas inquietas

Manchas en la piel de la parte inferior de las piernas/tobillos

Llagas/úlceras abiertas en la parte inferior de los tobillos