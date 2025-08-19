Con solo eliminar este alimento de la dieta podrías duplicar la pérdida de peso, según una reciente investigación

Una reciente investigación publicada en la revista Nature Medicine sugiere que eliminar los alimentos ultraprocesados o mínimamente procesados de la dieta podría duplicar los resultados de pérdida de peso en solo dos meses, en comparación con aquellas personas que los mantuvieron en su dieta.

Los alimentos procesados son aquellos que han necesitado una modificación química antes de que puedan ser consumidos, principalmente con el objetivo de que duren más tiempo. Generalmente, se añaden compuestos que no son muy saludables para lograr este fin, como es el jarabe de maíz, los emulsionantes o los aceites hidrogenados, entre otros.

En procesos de pérdida de peso, los nutricionistas recomiendan la ingesta de alimentos naturales, especialmente aquellos con un alto contenido en fibra y proteínas, ya que ayuda a las personas a sentirse saciadas durante más tiempo.

Cómo introducir alimentos naturales

En aquellas personas que encuentren grandes dificultades para introducir alimentos más naturales en la dieta, los expertos recomiendan que se vaya haciendo de forma progresiva. Además, también recuerdan de la importancia de un buen descanso durante en general y más aún durante este tipo de procesos.

Aunque en general los ultraprocesados no han adquirido una buena fama, la realidad es que los expertos matizan en que no todos son iguales. Tanto es así, que hay algunos que pueden llegar a ser beneficiosos para la salud como es el caso de algunas carnes, los yogures, las legumbres cocidas o el pan integral. Estos aunque son considerados ultraprocesados, son también muy beneficiosos para la salud.