María del Lluc, nutricionista: "Si a dieta no adelgazas, el problema no es qué comes, sino cómo lo comes"

Seguro que en más de una ocasión uno de tus propósitos de año nuevo o de cara al verano ha sido ponerte a dieta para adelgazar y llevar una alimentación más saludable y equilibrada. Arroz integral, pollo, ensaladas, salteados de verdura... Hasta ahí todo correcto, el problema sucede cuando, tras unas semanas comiendo así, todavía los resultados esperados no llegan y te preguntas: ¿qué es lo que estoy haciendo mal?

Y es que, la primera premisa que nos debe quedar claro es que en los ingredientes no está la solución, sino en cómo los cocinamos y los convertimos en parte de nuestra alimentación. De esto precisamente es de lo que habla María del Lluc, nutricionista y creadora de contenido, en uno de sus últimos vídeos compartido en sus redes sociales.

La clave para un cambio real, según una nutricionista

"Te voy a explicar por qué comiendo arroz, pollo y verdura no adelgazas. El problema no es lo qué comes, sino cómo lo haces", estas son las primeras palabras de la nutricionista. En una de sus últimas publicaciones ha revelado el verdadero motivo por el cual la dieta que estás llevando no funciona. "Si comes siempre lo mismo qué sucede: como aburrido, sin sabor, pensando en portarme bien, te hartas, lo dejas y vuelves al punto de partida", apunta.

Más de uno se sentirá identificado con esta afirmación, pues lo más difícil no es marcarse una dieta, sino continuarla en el tiempo y hacerla parte de nosotros. Aquellos platos sin sabor y "aburridos" son precisamente el problema por el que acabamos tirando la toalla antes de tiempo, sobre todo si no vemos resultados inmediatamente. Comer saludable y llevar una dieta equilibrada no tiene por qué ser una restricción. "Si aprendes a variar, a disfrutar y hacer platos ricos, todo cambia", afirma.

Cómo aplicarlo a nuestra rutina

La nutricionista ha revelado que la clave no es ni el pollo, ni el arroz, ni las verduras, sino la adherencia, la constancia. "Si comes aburrido lo vas a abandonar, si comes disfrutando, lo vas a mantener y ahí está la magia real del cambio", explica. Por ejemplo, con la misma base de ingredientes y añadiendo solo unos pocos y diferentes salsas y especias, podemos cocinar platos variados y repletos de sabor.

Al final del video comparte cinco ideas donde el pollo y las verduras son el hilo conductor. Desde un salteado tipo asiático, rollitos de papel con pollo, fajitas, fideos noodles salteadas al wok hasta unas hamburguesitas de pollo con ensalada y arroz.

| Fuente: Istock