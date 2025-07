Por qué se recomienda cocinar el pollo con un poco de vinagre para una mejor digestión: sencillo y delicioso

Hace unos días, la nutricionista con más de un millón y medio de seguidores en Instagram, @blancanutri, compartía un vídeo en el que nos enseñaba a preparar un sencillo y delicioso pollo al horno. La experta en nutrición utiliza sus redes sociales para difundir consejos, recetas y recomendaciones, y en esta ocasión nos sorprendía con un espectacular plato casero.

La elaboración de esta receta parece bastante común, basta con usar traseros de pollo y sal y llevarnos al horno, pero la experta añadía un ingrediente especial que cambia por completo el plato, el vinagre de manzana. Este líquido es considerado por muchos uno de los mejores aliados nutricionales en la cocina, pero hay quien todavía no sabe cuáles son sus infinitos beneficios.

Por qué se recomienda cocinar el pollo con vinagre

En otra publicación, la experta explica cuáles son los beneficios y propiedades del vinagre de manzana sin filtrar, el que ella incluye en muchas recetas y tiene numerosos efectos positivos para la salud. Este producto aporta bacterias buenas, regula la glucosa en sangre, aumenta la absorción del hierro y los minerales, acidifica el estómago mejorando la digestión, es antioxidante, antimicrobiano y un buen conservante.

Como explica la nutricionista, "el ácido acético del vinagre desactiva temporalmente la enzima alfa-amilasa, que es la que convierte los almidones en azúcares en la boca. De esta manera, el azúcar y el almidón se convierten en glucosa más lentamente y la glucosa nos llega al organismo de una forma más suave. También el ácido acético ayuda a que el músculo haga glucógeno más rápido por lo que la absorción de glucosa es más eficiente aún."

Además, confirma que "para regular la glucosa sirve cualquier vinagre que no sea de Módena, pero si se trata de un vinagre sin filtrar, te llevas varios beneficios en uno." Basta con añadir una cucharada de vinagre de manzana sin filtrar en 2-3 dedos de agua para conseguir disfrutar de sus propiedades.

No obstante, Blanca recomienda no consumir este producto si padeces flujo severo ya que, en este caso, "notarás que quema mucho la garganta porque hay afectación de la mucosa, no lo vuelvas a tomar." La experta concluye que el vinagre de manzana sin filtrar "se puede consumir sin problema con gastritis crónica siempre que no exista reflujo muy acusado."