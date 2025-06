Un inusual producto casero para limpiar el suelo sin vinagre triunfa por su efectividad: "Bendita la persona a la que se le ocurrió"

Limpiar el suelo de toda la casa es una tarea tediosa, sobre todo, porque cada estancia puede tener suelos de diferentes materiales, por lo que se necesita emplear mucho tiempo. Además, es frecuente que, durante el verano, cuando las ventanas se mantienen abiertas mucho más tiempo, el polvo y la suciedad se acumulen rápidamente, por lo que conviene conocer algunos trucos para que el suelo se mantenga limpio por mucho más tiempo.

Uno de los suelos más complicados de limpiar es el de madera, que acumula gran cantidad de polvo y, además, se aprecia más la suciedad a simple vista. En estos casos, uno de los trucos caseros más recomendados es el de limpiar el suelo con vinagre, que limpia y desinfecta a partes iguales sin necesidad de usar productos químicos como la lejía, que pueden dañar la madera.

Sin embargo, el uso del vinagre en el suelo deja un olor muy característico, sobre todo, si se emplea para limpiar el suelo de toda la casa. A pesar de sus propiedades desinfectantes, el olor del vinagre no es muy agradable, por lo que se ha hecho viral a través de internet otro truco que emplea un producto casero para limpiar el suelo, devolviendo su brillo, al mismo tiempo que dura limpio durante mucho más tiempo, dejando un olor agradable.

Producto casero para limpiar el suelo

Concretamente, la recomendación para limpiar el suelo usando un producto casero la ha dado Janne Marlar, miembro de un grupo de Facebook conocido como Our Old House, Janne Marlar, indicando cómo repele el polvo de sus suelos de madera y los mantiene brillantes y con un aroma increíble, tal y como se recoge desde el medio británico Express.

Se trata de utilizar bolsitas de té negro, que se deben diluir en el agua y, con ello, fregar todo tipo de suelos, también los de madera. Obviamente, no es necesario que sean bolsitas de té nuevas, sino que se pueden emplear las ya utilizadas, de tal modo que se le da un segundo uso a este residuo para limpiar el hogar.

Así, basta con meter entre 15 y 16 bolsitas de té negro en una olla grande, poniendo el agua a calentar durante unos minutos, hasta que las bolsitas suelten su contenido. Tras dejarlo enfriar, se vuelca el agua en el cubo de la fregona, al que se puede añadir más agua si fuera necesario. Con esta preparación es suficiente para limpiar el suelo, eliminar el polvo y la suciedad y, además, dejar buen olor en cada rincón del hogar.

"¡Bendita sea esa persona del grupo de Facebook Our Old House que sugirió limpiar los pisos de madera con té negro! Se ven y huelen de maravilla", escribió Janne en el grupo, donde explica que son los taninos del té los que realmente limpian y abrillantan los pisos de madera y los mantienen libres de polvo por más tiempo.

Esta publicación recibió cientos de comentarios y miles de 'me gusta', y muchos de los usuarios indicaron también el éxito de este método: "También he empezado a usar té negro en mi suelo, que es de nogal oscuro, originales de nuestra casa de 1919, y brillan con luz propia. Es lo mejor que he probado", comenta otra usuaria.

Además, el té negro actúa como pulidor y atrapa la humedad y la electricidad estática para evitar que el polvo pegajoso se adhiera a las superficies de madera: "¡Me encanta el té negro! ¡Llevo 30 años usándolo en pisos de madera!", añade otra de las personas que ha empleado este método.