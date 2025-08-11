Pidió a la IA ayuda para mejorar su salud, pero terminó ingresado en el hospital con una intoxicación común en el siglo XIX

Las nuevas tecnologías pueden ser grandes aliados para mejorar nuestro día a día, pero hay que saber utilizarlas de manera correcta. Además, cuando se trata de algo tan específico como la salud se debe consultar siempre a un especialista, ya que se puede desarrollar un problema grave que requiera atención hospitalaria.

Esto es lo que le ha pasado a un hombre de 60 años que estuvo siguiendo durante tres meses las indicaciones que le había proporcionado ChatGPT. Se debe recordar que la IA es una herramienta potente, pero no sustituye a un especialista.

A fondo

La recomendación le hizo sustituir la sal común que todos usamos por bromuro de sodio, una sal inorgánica con aplicaciones farmacéuticas y en el revelado fotográfico. Esto terminó por provocarle una intoxicación poco frecuente en nuestros tiempos: bromismo.

Esta intoxicación era algo más común en el siglo XIX y a principios del XX, ya que el bromuro era un compuesto que formaba parte de una gran variedad de medicamentos con y sin receta.

Más detalles del caso

La noticia ha sido publicada por la revista Annals of Internal Medicine Clinical Cases y en ella cuentan cómo el paciente trataba de buscar reducir su consumo de cloruro sódico (sal común). Sigue contando que la IA le propuso usar el bromuro, empleado antiguamente en medicamentos sedantes que fue retirado del mercado por sus muchos riesgos.

El hombre estaba convencido de esta sustitución y, tras adquirirlo por internet, se lo incorporó a todas sus comidas. Ya en las primeras semanas empezó a presentar síntomas neurológicos y psiquiátricos fruto del bromuro: alucinaciones, paranoia, insomnio y problemas con la coordinación.

La evolución del paciente

En sus análisis se detectaron elevados niveles de cloruro, un resultado erróneo fruto de la interferencia del bromuro. Al consultarlos con toxicología determinaron que su real diagnóstica era el bromismo.

El paciente, que había desarrollado también varias lesiones cutáneas, recibió un tratamiento antipsicótico, además de hidratación y reposición de electrolitos.

Se le dio de alta y en las revisiones posteriores todo indicaba que sus niveles parecían estables. En el informe se hace énfasis en la importancia de seguir las indicaciones de aquellos profesionales que dominan su campo, ya que un médico jamás habría propuesto sustituir la sal por bromuro.

La respuesta de la IA

Sin que esto quedar en el olvido, las presiones de Live Science hicieron que un portavoz de OpenAI recordara que los servicios que dan con la Inteligencia Artificial no están pensados para el diagnóstico médico ni el tratamiento de enfermedades. Así se puede leer en sus condiciones de uso.