Un andaluz señala lo que muchos piensan del agua del norte de España y que no puede aguantar: "No es humano"

Durante los meses de verano es normal que los españoles se muevan por todo el territorio para conocer nuevas zonas y escapar del calor. Sin embargo, para algunos el remedio es peor que la enfermedad, así lo ha dejado claro el creador de contenidos gaditano DaniPolezz.

Su publicación en redes no ha tardado en viralizarse y ha dado mucho de lo que hablar. En el vídeo trata de bañarse en la playa de A Nosa Señora, en las Islas Cíes, con un vídeo que va por pasos hasta darse cuenta de que por mucho calor que haga al sol, el agua de Galicia seguirá fría. "Gallegos, ¿cómo lo hacéis?", pregunta con una mezcla de sorpresa y dolor.

En detalle

"Yo soy andaluz y estoy muy acostumbrado a mis playitas de Cádiz", comienza en su vídeo en la playa. "¿Qué pasa? Que me he venido aquí a las Islas Cíes y esto duele", sigue afirmando que es "imposible bañarse" por la temperatura que tiene el agua. Según comentarios del vídeo el agua de esta zona apenas ha llegado a los 20 grados este verano. "Ay pero esto no es humano", dice mientras agita su cuerpo para entrar en calor, o intentarlo.

"Quiero bañarme porque esto es precioso y es un delito no bañarse aquí", habla mientras atrasa el momento de meterse por completo en el agua. "Mira la piel roja de lo fría que está", enseña a cámara mientras dice que "me duele todo".

"Me voy"

Finalmente, tras mucho mentalizarse, consigue zambullirse en el agua, pero no consigue aclimatarse ni de lejos: "Me están subiendo las pulsaciones", mientras trata de calmarse. Una vez fuera del agua, con la mirada perdida aún, lanza un mensaje definitivo: "Yo me voy a mi Cádiz. Allí estas cosas no pasan".

Año tras año el agua de estas playas, conocidas como una de las más frías de todas, es objeto de "estudio" en redes sociales. No son pocas las personas que cuentan sus anécdotas enfrentándose a las aguas. Aunque el entorno es impresionante y sus aguas son preciosas, no todos tienen la fuerza para adentrarse en ellas.

@danipolezz me quedo con el palmar aqui yo no puedo ? QKThr - Aphex Twin

La reacción

Sigue dando de que hablar esta historia de DaniPolezz en comentarios. Lo primero ha sido aclarar lo del "norte de España". "El norte no, Galicia. Allí está congelado porque es el Atlántico, en Cantabria está el agua a 24 grados y subiendo", se puede leer en un comentario.

"Llevo toda la vida bañandome en las playas de Galicia. Me parece que hay mucho flojo o exagerado. Y además esa temperatura del agua tiene muchos beneficios", comenta otro.

"¿Pero cómo os creéis que tenemos todo el marisco tan bueno? Pues gracias a ese agua fría, que nunca nos falte esa temperatura del mar. Además es buenísima para la circulación, para refrescarse y una vez dentro se está de lujo", sigue por la misma línea una usuaria.

Y luego están aquellos que quieren dar argumentos más científicos explican que esa temperatura no es la habitual y, aunque sigue siendo fría, ha bajado bastante estos días: "Yo soy gallego y ayer también estuvo difícil. Suele estar fría pero no tanto. Ha habido un fenómeno raro de vientos del norte o algo así y ha bajado la temperatura mucho. Unos 5 grados", apuntó otro.