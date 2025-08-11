Este pollo asado en freidora de aire de 45 minutos es una maravilla

El pollo asado es uno de esos platos que siempre quedan bien en una comida con la familia o amigos. A pesar de que prepararlo sea algo engorroso, sobre todo durante los meses de más calor, es un plato bastante típico para el verano. Si no quieres estar mucho tiempo con el horno encendido, con el tiempo de precalentado más el de cocción, hay otras formas sencillas que tienen un resultado perfecto.

Y es que la freidora de aire, un aparato más que ha llegado para quedarse, es la opción perfecta para cocinar más rápido y sin gastar tanto. En concreto se reduce el tiempo, dependiendo del modelo, entre un 15 y 20% y deja la piel del pollo crujiente.

Más detalles de esta receta

Aquí lo único que se necesita es el pollo de tu elección, especias y una freidora de aire de 4 cuartos o más. Todos conocen la utilidad de este electrodoméstico para freír y preparar cosas rápidas y ligeras que apañen una cena. Sin embargo, los nuevos modelos pueden llegar a mucho más con opciones que, en gran medida, pueden llegar a sustituir al horno y dejarlo para uso puntual.

Al igual que un horno tradicional la freidora de aire requiere de un calentado previo para que los alimentos se hagan mejor, pero este apenas durará unos minutos. En climas cálidos, cuando cocinar se vuelve casi un deporte de riesgo, puede ser una opción ideal.

¿Realmente se puede cocinar un pollo entero en una freidora de aire?

Es una pregunta frecuente la limitación que tienen estos nuevos electrodomésticos. En el caso del pollo asado la respuesta es clara: sí. Y es que para cocinar bien este plato el truco es usar fuego alto sin que se llegue a sobrecocinar el ave. Así se obtiene una piel crujiente con carne jugosa y tierna.

Con una freidora de aire se consigue envolver los alimentos con aire caliente que se mueve rápidamente y logra dorar las capas exteriores mejor que un horno de convección.

Es cierto que las primeras tenían un tamaño considerablemente menor que un horno de pared, pero muchos modelos cuentan ahora con la capacidad para cocinar un pollo entre los 1,4 y 1,8 kg.

En un modelo de 4 cuartos se puede cocinar perfectamente un pollo de dimensiones considerables en el modelo básico de la freidora: a 180ºC durante unos 45 minutos. No se necesita una freidora de aire sofisticada.

Lo único que hay que hacer es vigilar el pollo de cerca, especialmente en el final. Si el calor es demasiado intenso se podría quemar la piel, por lo que si se ve que se dora más rápido que el pollo se debe bajar la temperatura y seguir vigilando. Luego siempre se puede volver a encender para que la carne esté bien cocinada y quede crujiente.

Ingredientes para pollo asado en freidora de aire

Pollo de 1,8 kilos (menudillos quitados)

3 cucharadas de aceite de oliva

2 cucharadas de mostaza en grano

Mezcla de condimentos (opcional)

Sal y pimienta al gusto

Limón o naranja

Hierbas frescas

Paso a paso para el pollo asado en freidora de aire

Precalentar por una parte la freidora de aire a 180ºC. Mientras mezcla el aceite de oliva, la mostaza, los condimentos, la sal y la pimienta y frota este marinado sobre el pollo. Coloque el pollo en la canasta de la freidora de aire con la pechuga hacia abajo sobre la rejilla de alambre y cocínelo durante 25 minutos. Recuerde que si se usa papel de horno no apto para freidora de aire esto podría alterar el resultado y ser peligroso para la propia máquina. De la vuelta al pollo y cocina otra vez durante 20 minutos. Una vez que los jugos salgan claros, o con un termómetro interno se marquen los 70 grados, saque el pollo y déjelo reposar unos 5 minutos antes de servir. Recuerde agregar los jugos de la cesta de la freidora.