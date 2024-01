Los cinco trucos de un neurólogo para no perder la memoria a medida que envejecemos

A medida que las personas envejecen pueden tener problemas de memoria debido a los cambios que se producen en el cerebro. Estos se pueden notar cuando cuesta más aprender cosas nuevas, no se recuerda información como se hacía antes o se pierden cosas. Lo bueno es que este proceso se puede ralentizar.

Así lo explica el neurocientífico y profesor de la escuela de Medicina y Salud del Hospital Universitario George Washington (Estados Unidos), Richard Restak. El experto ha tratado pacientes con problemas de memoria durante años y ha escrito más de 20 libros sobre de la mente. En su publicación 'La guía completa de la memoria: la ciencia para fortalecer la mente' explica herramientas para no perder la memoria. El neurólogo asegura que la memoria está unida al pensamiento creativo.

Restak hace hincapié en hacer ejercicios diarios para fortalecer la memoria para prevenir problemas que puedan surgir en el futuro. El neurólogo aconseja cinco trucos para no perder la memoria a medida que envejecemos.

Prestar más atención

Considera que algunos lapsos de memoria se producen por problemas de atención y no de memoria. Puede ser que no estés codificando la memoria correctamente y recomienda que cuando se aprende una nueva información, como un nuevo nombre, se asocie a un objeto o fenómeno.

Ejercicios diarios de memoria

Restak recomienda hacer una lista de la compra y memorizarla. También se puede memorizar una receta ya que asegura que "cocinar frecuentemente es en realidad una excelente manera de mejorar la memoria de trabajo". Al igual que conducir sin GPS.

Jugar a juegos

Desde juegos más complejos como el bridge o el ajedrez hasta los más simples como pensar en un lugar, objeto o persona y que los demás traten de averiguarlo a través de 20 preguntas.

Leer novelas

El experto las recomienda porque son beneficiosas al requerir un compromiso activo con el texto y tener que "recordar lo que hizo el personaje en la página 3 cuando llegues a la página 11", apunta el neurólogo.

Cuidado con la tecnología

La tecnología tiene un papel clave en la distracción, algo que enfrenta a la memoria. Según Restak, guardar todo en el teléfono puede perjudicarla y los aparatos tecnológicos desvían el enfoque de la tarea que se está haciendo.

Además de estos trucos para no perder la memoria, el experto recomienda trabajar con un profesional si es necesario. "La depresión es una de las causas más comunes entre las personas remitidas a neurólogos por problemas de memoria", asegura. Por eso lo mejor es tratar la depresión con un profesional. Por último, asegura que no hay que preocuparse si surgen lapsos de memoria como no recordar donde se aparcó el coche si el aparcamiento está muy lleno.