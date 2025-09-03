Ethel Caterham (116 años), sobre el secreto de la longevidad: "No sabía por qué tanto alboroto"

Desde el pasado mes de abril, con el fallecimiento de la hasta entonces mujer más longeva del mundo Inah Canabarro, Ethel Caterham se ha convertido en la mujer más anciana con nada más y nada menos que 116 años. Un nuevo récord confirmado por Guinness World Records y LongeviQuest, la base de datos de las personas más longevas.

En una entrevista otorgada a la BBC Radio Surrey en 2020 y recogida por The Guardian, afirmó que su secreto para una vida tan larga es afrontar todo "con calma", a pesar de los altibajos que puedan surgir. Además, añadió que otra de las cosas más importantes es "nunca discutir con nadie. Escucho y hago lo que me gusta".

Su historia

El pasado año en su cumpleaños número 115, recibió una carta de felicitación de Carlos III, algo que para ella no tenía tal nivel de importancia: "No sabía por qué tanto alboroto". Nacida el 21 de agosto de 1909, es también la mujer británica más longeva de la historia.

Con solo 18 años, emprendió un viaje sola durante tres semanas en barco con el objetivo de trabajar como niñera en una familia británica de la India. Cuando regresó a su país natal, se casó con su esposo, Norman Caterham (fallecido en 1976), con quien tuvo dos hijas, ambas también ya fallecidas.

En la actualidad

Además, esta mujer es una de las personas de mayor edad en sobrevivir al Covid-19, después de contraerlo en 2020 con 110 años. En la actualidad reside en Surrey y tiene tres nietas y cinco bisnietos: "He viajado por todo el mundo y he acabado en esta preciosa casa, donde todos se desviven por mí y me dan todo lo que quiero", confesó la mujer.