Científicos descubren el tipo de música que tienes que escuchar para evitar los mareos cuando viajas en coche

Un equipo de científicos de la Universidad del Suroeste de China especializados en formas de mejorar el mareo por movimiento, por ejemplo, cuando viajamos en coche, ha descubierto que la música puede ayudar a recuperarse de forma más eficaz.

El tipo de música ideal

El estudio se desarrolló gracias a un simulador de conducción especialmente calibrado e indujeron el mareo en 40 participantes y reprodujeron diferentes tipos de música mientras intentaban recuperarse. Así, llegaron a la conclusión de que la música suave y alegre produjo los mejores efectos en la recuperación, mientras que la más triste fue menos efectiva que no hacer nada, según se publicó en Frontiers in Human Neuroscience y recoge Europa Press.

"El mareo por movimiento perjudica significativamente la experiencia de viaje de muchas personas, y las intervenciones farmacológicas existentes suelen tener efectos secundarios como la somnolencia. La música representa una estrategia de intervención no invasiva, económica y personalizada", explica el doctor Qizong Yue, de la Universidad del Suroeste de China y autor principal del artículo.

Escuchar música triste fue menos efectivo que incluso no hacer nada

Concretamente, la música alegre redujo el mareo en un 57,3%, seguida muy de cerca de la música suave, con un 56,7%. La música "apasionada" redujo el mareo por movimiento en un 48,3%, mientras que escuchar música triste resulto menos efectivo que incluso no hacer nada.

Es posible que la música suave sea más relajante, aliviando la tensión que agrava el mareo, mientras que la música alegre podría distraerles activando los sistemas de recompensa cerebral. Por el contrario, la música más triste tiene el efecto contrario, amplificando las emociones negativas y aumentando el malestar general.

Si bien, los expertos advierten de que son necesarios más estudios para comprender el impacto de la música. "Los principales marcos teóricos sobre la génesis del mareo por movimiento se aplican ampliamente a las náuseas inducidas por diversos vehículos. Por lo tanto, es probable que los hallazgos de este estudio se extiendan al mareo por movimiento experimentado durante viajes aéreos o marítimos".