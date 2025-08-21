Un músico recibe un devastador diagnóstico de cáncer de colon incurable con solo 29 años

Un joven músico de solo 29 años de Australia, llamado Jordan Brunoli, fue diagnosticado de cáncer de colon en etapa avanzada, habiéndose extendido al hígado y a los ganglios linfáticos, por lo que es difícil que logre curarse. Ahora, se encuentra llevando a cabo su segunda quimioterapia, para la cual ha iniciado una recaudación a través de la página GoFundMe.

El cáncer de colon se origina debido a la proliferación de células en una zona del intestino grueso. Normalmente, es una enfermedad más común en personas mayores de 50 años, por lo que resulta particularmente sorprendente el caso de este joven. Una de las primeras formas en las que se manifiesta es con el surgimiento de pólipos en el interior del colon, que aunque no siempre son dañinos, sí tienen gran probabilidad de convertirse en cáncer, según explica el portal Mayo Clinic.

Recaudación de fondos

Tal y como indican en la última publicación en la plataforma de recaudación de fondos, finalmente consiguieron los 100.000 dólares necesarios para su tratamiento. "Junto con sus donaciones, ha habido un flujo constante de mensajes y llamadas; estoy haciendo todo lo posible para responder a cada uno, ya que todos me han dibujado una sonrisa", indica el mensaje.

Por último, este joven advierte de la importancia de estar atento ante cualquier posible síntoma o cambio en el organismo, puesto que una detección a tiempo permite prevenir problemas mayores de cara al futuro: "No es por sermonear, pero si has notado sangre en las heces, has experimentado dolores abdominales extraños, pérdida de peso inexplicable o periodos prolongados de fatiga, no dudes en comentárselo a tu médico de cabecera y pedirle una ecografía abdominal".

Lo más importante

"Pensaba que era demasiado joven, pero recientemente ha habido un aumento en los casos de cáncer colorrectal en personas menores de 30 años. Recibir un diagnóstico ahora podría marcar la diferencia entre un tumor en estadio 1 o una metástasis en estadio 4", concluye.

Según la Asociación Española Contra el Cáncer, la tasa de supervivencia a 5 años para las personas con cáncer colorrectal alcanza el 65%, si bien, varía enormemente dependiendo del estadio. Así, en fases iniciales la tasa de supervivencia es de más del 90%, mientras que cuando ya se encuentra muy avanzado es de menos del 8%. De ahí la importancia de los diagnósticos tempranos.