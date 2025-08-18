Un estudio confirma que limpiar tu casa habitualmente es tan perjudicial como fumar 20 cigarrillos al día

Un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Bergen (Noruega) y publicado en la American Thoracic Society ha demostrado que el uso frecuente de productos de limpieza del hogar es tan dañino para los pulmones como fumar 20 cigarrillos al día, únicamente en el caso de las mujeres.

El estudio se llevó a cabo gracias a la participación de más de 6.000 hombres y mujeres que a lo largo de 20 años respondieron la Encuesta de Salud Respiratoria de la Unión Europea. Así, los resultados advirtieron que las mujeres que limpiaban su casa mínimo una vez a la semana o que trabajaban como limpiadoras a nivel profesional observaron una disminución marcada de su capacidad pulmonar, particularmente en el segundo de los casos, como resulta obvio.

Esto sugiere que la exposición a estos productos de limpieza puede llegar a constituir un riesgo elevado para la salud respiratoria a largo plazo. Tanto es así que esta caída en la capacidad pulmonar podría compararse con fumar un paquete de cigarrillos al día durante un periodo que puede ir de los 10 a los 20 años. La particularidad es que este fenómeno no se dio de igual manera en los hombres que realizaban tareas similares.

Químicos innecesarios

Según advierten estos expertos, en muchos casos el uso de químicos en la limpieza resulta "innecesario", puesto que gran parte de la suciedad en los hogares puede eliminarse únicamente con telas de microfibra y agua.

"Los efectos a corto plazo de los productos químicos de limpieza en el asma están cada vez mejor documentados, pero no se tiene conocimiento del impacto a largo plazo", explica la doctora Cecile Svanes, principal autora del estudio. Y es que, estudios anteriores habían explorado los efectos a corto plazo de estos químicos en el asma, pero esta nueva investigación lo hizo de forma más amplia en el tiempo.

Por qué esta diferencia

La gran diferencia con respecto a los hombres puede justificarse debido a que hay muchos menos hombres realizando este tipo de tareas, aunque también puede ser susceptible a los efectos de los productos químicos. En cualquier caso, la contaminación del aire viene dada por múltiples fuentes, como pinturas, adhesivos o ambientadores, entre otros.