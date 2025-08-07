El sencillo truco para limpiar tus cojines y que queden impecables como el primer día

Aunque a menudo esta tarea suela pasar desapercibida, es importante recordar que uno de los muebles más queridos del hogar, y por lo tanto, donde más tiempo pasamos es el sofá. En él nos relajamos después de un largo día de trabajo, disfrutamos de una película después de cenar, compartimos momentos en familia... De forma que, aunque no seamos conscientes, los cojines acumulan polvo y ácaros.

Afortunadamente, lograr que queden relucientes, como si acabaran de salir de la tintorería es posible. Los expertos recomiendan métodos sencillos que ahorran tiempo sin comprometer eficacia.

Cómo conseguir que tus cojines queden como nuevos

Seguir una rutina concreta es clave para conseguir buenos resultados y el primer paso, y uno de los más importantes, es eliminar correctamente todo el polvo que pueda haber sobre la superficie. Para ello, puedes ayudarte de una aspiradora o hacerlo con un cepillo de cerdas suaves.

| Fuente: Istock

Si estamos ante cualquier mancha, lo mejor siempre es actuar inmediatamente. Eso sí, los expertos recuerdan que es importante antes de aplicar cualquier líquido, secar correctamente la mancha sin frotar para evitar que se extienda en la tela. Después, se recomienda seguir los siguientes pasos:

En un pulverizador, prepara una solución de limpieza con una cucharadita de jabón líquido y medio litro de agua tibia. Empapa un paño suave y escúrrelo para evitar un exceso de humedad en la tela. Aplica sobre la zona afecta suavemente, sin movimientos bruscos. Para las manchas más difíciles, puedes añadir bicarbonato de sodio antes de aplicar la solución. Enjuga con otro trapo limpio para eliminar cualquier resto de jabón.

Una vez estén limpios tu cojines, existe una serie de recomendaciones que puedes poner en práctica para que se mantengan frescos durante más tiempo.

Aspirarlos periódicamente es la principal garantía contra la acumulación de polvo y ácaros. También puedes proteger tus cojines colocando fundas protectoras y, siempre que sea posible, guarda los cojines de exterior en un lugar protegido del viento o la lluvia.