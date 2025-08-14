La inteligencia artificial revela cuánto tiempo te queda de vida gracias a un análisis de sangre

Un estudio elaborado por el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia (IoPPN) del King's College de Londres (Reino Unido) ha logrado desarrollar 'relojes biológicos' que predicen la salud y la esperanza de vida utilizando bases de datos de análisis de sangre, según publica el portal Infosalus.

Los investigadores entrenaron 17 algoritmos de aprendizaje automático aplicados a datos de más de 225.000 participantes del Biobanco de Reino Unido, los cuales tenían edades comprendidas entre los 40 y los 69 años en el momento de su inclusión.

De esta manera, investigaron la eficacia con la que los distintos relojes metabolómicos del envejecimiento predicen la esperanza de vida y la solidez con la que estos se asociaban a las medidas de salud y envejecimiento. La edad metabolómica es una medida que se basa en unos marcadores en la sangre llamados metabolitos y que establece la edad que tiene tu cuerpo por dentro.

La diferencia entre su edad real y su edad metabolómica indica si el envejecimiento biológico se acelera o se desacelera. Así, las personas con un envejecimiento acelerado eran, de media, más frágiles y tenían más probabilidad de tener una enfermedad crónica, por lo que su riesgo de mortalidad era también mayor.

El envejecimiento acelerado

Además, también presentaban telómeros más cortos, es decir, "tapas" en el extremo de los cromosomas que son un marcador del envejecimiento celular y están vinculados con enfermedades relacionadas con la edad, como la aterosclerosis. Si bien, el envejecimiento biológico desacelerado solo estaba débilmente vinculado con una buena salud.

Este tipo de "relojes" podrían ayudar a detectar también los primeros signos de deterioro de la salud, lo que permitiría aplicar estrategias preventivas para hacer frente a determinadas enfermedades, incluso antes de la aparición de estas.