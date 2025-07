Carlos Zapata (nutricionista): "El ácido úrico depende de tu alimentación, mientras que el colesterol depende del ejercicio que hagas"

Mantener una buena salud requiere de múltiples factores a tener en cuenta, como la presión arterial, los niveles de glucosa en sangre, los triglicéridos, el colesterol o el ácido úrico, entre otros muchos. Los chequeos y los análisis médicos habituales resultan clave para controlar que todo se encuentra en los niveles adecuados.

Sin embargo, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan muchas personas es que no saben interpretar los resultados de este tipo de análisis médicos. Por este motivo, el internista y nutricionista Carlos Zapata cuenta en sus redes sociales cuáles son los niveles ideales y desmiente uno de los mitos más extendidos sobre el ácido úrico.

"Un paciente me dijo hoy en consulta que a pesar de que tenía el ácido úrico alto un médico le había dicho no importaba porque no le había dado gota nunca", comienza el vídeo Zapata. "El ácido úrico es de las últimas cosas que da gota, pero antes de que se le acumule a usted en las articulaciones, donde se las inflama y le da gota, se ha acumulado en otros órganos como el corazón, las arterias, el riñón, incluso el cerebro y se lo puede haber dañado".

El nivel de ácido úrico

Así, según este experto, es por encima de 6 mg/dl cuando "ya comienza a ser peligroso". Además, menciona un estudio donde se vincula el ácido úrico y el colesterol: si al dividir los niveles de ácido úrico y de colesterol y dan por encima de 12-14, "da un resumen metabólico maravilloso de su cuerpo".

Esto indica cómo impacta la alimentación y el ejercicio en una persona, "porque el ácido úrico en gran medida depende de la alimentación, mientras que el colesterol bueno depende en gran medida de su ejercicio". Si se tiene un ácido úrico por encima de 14, el riesgo de infartos, derrames, demencias es muy alto, más aún si a la persona le han diagnosticado diabetes, por ejemplo. "Por eso pilas y eventualmente chequeos generales, aunque no hayan sufrido nunca de ácido úrico es bueno que le tomen una muestra y usted saber en cuánto lo tiene".

Revisar la salud permite disfrutar de una vida con máxima plenitud y prevenir cualquier enfermedad. Lo ideal es anualmente, aunque todo depende del historial médico de la persona, la edad o bien la consideración del propio profesional de la salud.