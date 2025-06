La mejor manera de preparar café para evitar que suba el colesterol, según una gastroenteróloga

Para muchos, una buena mañana no empieza si no es con una taza de café en la mano. Y aunque es cierto que es la bebida por excelencia del desayuno, hay quienes confiesan tomar más de uno a lo largo del día. A nadie sorprende que sea una de las más consumidas en todo el mundo y uno de los motivos, además de ayudarnos a espabilar a primera hora del día, es su larga lista de beneficios para la salud: previene el hígado graso, controla los dolores de cabeza y según algunos estudios, previene la aparición de enfermedades como el cáncer, entre otros.

Ahora bien, lo que no todo el mundo sabe es que más allá de elegir un grano de café de calidad y decantarse por una variedad u otra, también influye la forma en la que se prepara. Y no, no estamos hablando del sabor, sino de los efectos que puede tener eso en nuestra salud sin nosotros notarlo.

¿Café y colesterol?

Lo que antes era concebido como una simple taza de café, a día de hoy engloba un mundo de lo más interesante. Diferentes tipos de granos, cafeterías de especialidad, un sinfín de matices y sabores y también diferentes formas de prepararlo. Y en lo que nadie había caído hasta ahora es lo que nos cuenta la doctora Karen Alarcón, gastroenteróloga y endoscopista, en una de sus publicaciones de Instagram. "Se han hecho varios estudios porque el café contiene cafestol, una sustancia de diterpeno que puede elevar tu colesterol en sangre", comienza.

Por difícil de creer que parezca, lo cierto es que el modo en el que preparamos una taza de café podría tener una consecuencia directa en nuestros niveles de colesterol, sobre todo en el malo. También ha querido recalcar que obviamente esta bebida está contraindicada para aquellas personas que han sido diagnosticadas de colesterol elevado y que: "lo ideal sería cambiarlo por un té verde u otra bebida antioxidante", explica.

La mejor manera de preparar café

Así que, sabiendo esto, es normal que la pregunta que nos venga a la cabeza sea: ¿cuál es la mejor forma de prepararlo? La doctora Alarcón lanza una advertencia contra una de las maneras más habituales: "El café expreso es el que más puede elevar tu colesterol, seguido del que se realiza en prensa francesa".

Por el contrario, hay otras que son más saludables en este aspecto. "Luego el café instantáneo o soluble y finalmente, es decir el que menos diterpenos pasa, el que menos subirá tu colesterol: el café con filtro de papel", explica. Es cierto que este método ha ido perdiendo terreno con el paso de los años y la llegada de máquinas más modernas, pero es muy fácil se usar y el resultado no tiene nada que envidiar.

