Cómo bajar la fiebre elevada en pocos minutos

La temperatura normal del cuerpo varía enormemente dependiendo de múltiples factores como la edad, el sexo o el momento del día pueden determinar este parámetro. Esto ha dado lugar a estudios que confirman la necesidad de eliminar el parámetro oficial de los 36,5 °C. En cualquier caso, los expertos coinciden en que más allá de 38 °C podrían considerarse en la mayoría de los casos fiebre.

La fiebre es un mecanismo protector del cuerpo ante agentes externos que tratan de dañarlo, de ahí que no siempre sea recomendable bajarla, puesto que estimula el sistema inmunitario. Si bien, la fiebre hay que bajarla cuando los efectos negativos podrían ser mayores que los beneficios que aporta, por lo que hay que procurar que no supere los 41 °C.

Cuando la fiebre está causada por la gripe o el resfriado, esta puede tener algunos síntomas como tos seca, estornudos, dolor de garganta y secreción o congestión nasal. Lo idea para bajar la fiebre es la ingesta de medicamentos como el paracetamol o el ibuprofeno, cuyos efectos comienzan a percibirse después de una hora de haberlo ingerido.

Remedios caseros

En cualquier caso, también existen algunos remedios caseros que pueden ayudar en gran medida para bajar la fiebre. Entre estos se encuentran algunos como:

Mantenerse hidratado. Con el fin de compensar la temperatura, el cuerpo tiende a sudar lo que provoca una pérdida de líquidos, por lo que es importante tratar de compensarlos. Se estima que por cada grado corporal superior a 38 °C la necesidad de agua aumenta un 10%.

Toma infusiones. Las hierbas y plantas medicinales tienen múltiples propiedades beneficiosas ante este tipo de afecciones, ya sean antiinflamatorias o antisépticas, entre otras.

Aplica compresas húmedas. Los expertos recomiendan utilizar únicamente compresas humedecidas en agua del tiempo —nada de alcohol ni agua caliente—, ya que estas ayudan a bajar los niveles de fiebre.

Un buen descanso resulta también clave para mejorar los síntomas de cualquier enfermedad, intentando no hacer grandes esfuerzos hasta que mejoren los síntomas. No obstante, si no hay una mejora después de la toma de analgésicos o bien a través de este tipo de remedios, lo recomendable es acudir lo más pronto posible a un médico para que no se agraven los síntomas.