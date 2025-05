Cuidado si te sangran las encías al cepillarte los dientes: podrías tener alguna de estas enfermedades

A pesar de que pueda parecer algo inofensivo, el sangrado de encías tras cepillarnos los dientes no es normal y si sucede con frecuencia, puede indicar que algo está sucediendo en nuestro cuerpo. Lo natural es que, tras varios minutos de cepillado, no halla restos de sangre, puesto que no se trata de una actividad dañina para ellas.

El sangrado de encías es un claro indicador de algunas enfermedades bucodentales, que pueden estar asociadas a un cepillado agresivo, a una falta de higiene o por otras afecciones. Además, también se pueden dar casos en los que el sangrado se produce sin necesidad de cepillar los dientes.

Motivos del sangrado

Los principales motivos del sangrado son:

Gingivitis : asociada a factores genéticos y de higiene, se produce por la acumulación de sarro.

: asociada a factores genéticos y de higiene, se produce por la acumulación de sarro. Periodontitis : si no se trata a tiempo la gingivitis, se agrava la enfermedad, produciendo problemas en el hueso y pudiendo llevar a la pérdida de piezas dentales.

: si no se trata a tiempo la gingivitis, se agrava la enfermedad, produciendo problemas en el hueso y pudiendo llevar a la pérdida de piezas dentales. Bruxismo : algunas personas rechinan los dientes durante la noche, dañando sus dientes por la presión.

: algunas personas rechinan los dientes durante la noche, dañando sus dientes por la presión. Diabetes : un mal control glucémico puede aumentar el riesgo de enfermedades bucodentales.

: un mal control glucémico puede aumentar el riesgo de enfermedades bucodentales. Estrés : el estrés afecta al sistema inmune, debilitándolo y provocando problemas dentales.

: el estrés afecta al sistema inmune, debilitándolo y provocando problemas dentales. Trastornos sanguíneos : pueden afectar a la salud de las encías y dientes.

: pueden afectar a la salud de las encías y dientes. Falta de vitaminas : especialmente por la ausencia de vitamina C.

: especialmente por la ausencia de vitamina C. Enfermedades cardiacas: los problemas de corazón también afectan a la boca.

Otros motivos:

Tabaquismo : el tabaco daña encías y dientes.

: el tabaco daña encías y dientes. Infecciones bucales.

Falta de higiene : no usar hilo dental puede provocar sangrados.

: no usar hilo dental puede provocar sangrados. Cepillados demasiado fuertes : pueden herir la zona.

: pueden herir la zona. Embarazo y uso de medicamentos anticoagulantes.

En cualquier caso, se recomienda acudir siempre a un profesional a que analice el caso a fondo, y en el caso de necesitarlo, realizar limpiezas o los tratamientos adecuados para frenar el sangrado, ya que, en el peor de los casos, se pueden llegar a perder algunos dientes si los motivos del sangrado no son tratados a tiempo.