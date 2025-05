Casi muere por una mala praxis de su fisioterapeuta: le perforó ambos pulmones durante una sesión para quitar contracturas

Así lo expone la propia Elena Orbán en sus redes sociales, quien sobrevivió de milagro a una mala praxis por parte de su fisioterapeuta, que le perforó ambos pulmones con una punción seca cuando había acudido para eliminar las contracturas de su espalda.

Era 2019 y Elena tenía 18 años cuando se dieron los hechos, y tal y como ha relatado a medios gallegos, el sanitario no le informó de los peligros ni le pidió permiso antes de realizar la punción. Cuando introdujo la aguja, la joven comenzó a toser y el profesional dijo "aquí no era", momento en el que la joven se percató de que algo no estaba yendo bien, sin embargo, el profesional prosiguió con las punciones.

Acudió a urgencias varias horas después, puesto que continuaba su malestar, donde le diagnosticaron un neumotórax bilateral, tras haber sido perforados sus dos pulmones. La joven tuvo que ser operada de urgencia, momento en el que escuchó como los médicos lucharon por su vida: "¡Que se nos va a morir, dadme el oxígeno!", gritaba un doctor, según recoge el Faro de Vigo.

Ahora, varios años después, la justicia le ha impuesto al sanitario una multa de 1.800 euros y una inhabilitación de 6 meses para ejercer su puesto como fisioterapeuta, tras ser acusado de un delito de lesiones por imprudencia grave. Por su parte, el fisioterapeuta afirma que no ha vuelto a realizar esa práctica desde entonces.

Elena, por su parte, presenta algunas secuelas cinco años después de los hechos, tanto físicas (dos cicatrices a cada lado del tórax), como psicológicas: "Si me meto debajo del agua no soy capaz de aguantar, me agobio. Necesito coger aire y no me puedo quedar bajo el agua. Volví varias veces a Urgencias, porque sentía pinchazos y decía: otra vez el neumotórax. Tengo miedo y me fatigo más rápido. Si hago ejercicio intenso y me falta el aire ya me agobio".