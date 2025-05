¿El fin de los auriculares inalámbricos?: Por qué están volviendo los cascos con cable años después

Los cascos con cable están oficialmente de vuelta y cada vez vemos más en la calle, en las redes sociales o en el transporte público. Durante años quedaron guardados en un cajón y fueron sustituidos por los inalámbricos, sin embargo, por su sencillez y comodidad están regresando a nuestras vidas.

Los auriculares inalámbricos tienen la gran ventaja de la libertad de movimiento, permitiendo escuchar sin necesidad de tener muy cerca el dispositivo en sí, siendo especialmente cómodos en contextos deportivos (por ejemplo, haciendo running).

No obstante, este formato tiene su talón de Aquiles, ya que necesitan ser cargados de vez en cuando, lo que supone que si no eres demasiado previsor probablemente llegue el momento en el que no puedas escuchar porque no los cargaste a tiempo.

Además, tienen otra problemática, y es que se duplican las posibilidades de perderlos, puesto que se puede caer uno y el otro no. Debido a su pequeño tamaño, hay momentos en los que puede resultar complejo encontrar alguno si hay caído.

Por el contrario, los auriculares con cable no presentan esta problemática. Si bien tienden a enredarse y obligan a estar a centímetros del dispositivo desde el que sale el sonido, siempre se pueden usar, ya que no necesitan ser cargados y es muy difícil perderlos, ya que van enganchados al dispositivo.

Además, generalmente los auriculares con cable tienden a ser más económicos que los inalámbricos, por lo que si presentan problemas, son más fácilmente sustituibles.

En los últimos años se ha podido apreciar cómo esta tendencia ha llegado celebrities, como Cristiano Ronaldo, quien subió una fotografía a sus redes usándolos, o Hailey Bieber, captada por los fotógrafos.