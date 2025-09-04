Una doctora del Quirónsalud explica cómo cocinar para evitar la toxoplasmosis: "Se debe congelar al menos durante..."

Septiembre es el mes del "baby boom". Así lo señalan desde Quirónsalud Málaga, que se hace eco de que según el Instituto Nacional de Estadística (INE), septiembre lidera el ranking mensual de nacimientos desde hace años. Ante ellos, todas las futuras madres y padres están ahora más pendientes de la maleta para el parto en el hospital. Precisamente, para ayudar en este proceso, ginecólogos de Quirónsalud han puesto en marcha Escuela de Familias, un espacio web orientado al embarazo y a todas las etapas de la crianza de los niños, desde el nacimiento hasta la adolescencia.

La doctora Juana Aranda, especialista del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Quirónsalud Málaga, participa en esta iniciativa aprovechando estas fechas para recordar la importancia de volver a ciertas rutinas necesarias, también en el caso de embarazadas, como el descanso, el ejercicio físico y dieta equilibrada como puntos clave para combatir el desajuste propio del verano.

La ginecóloga se centra en los 'tips' de alimentación durante el embarazo. En este sentido, Aranda insiste en la necesidad de cinco comidas al día: desayuno, un tentempié a media mañana, comida, una merienda suave y cena.

También es fundamental la hidratación abundante, "recomendamos al menos dos litros de agua al día, lo que equivale a ocho vasos a lo largo de la jornada y ninguna cantidad de alcohol leve ni moderada durante el embarazo. También evitar la exposición al café y al té en exceso, ya que son sustancias estimulantes que pueden afectar al feto".

La limentación consciente

La doctora Aranda insiste en basar la alimentación en frutas y vegetales; "son alimentos ricos en fibra, vitaminas y minerales y ayudan a prevenir el estreñimiento. Las gestantes también deben centrar la dieta en cereales integrales, que son ricos en hierro, vitamina B y oligoelementos; necesarios para el correcto desarrollo".

La ginecóloga de Quirónsalud Málaga también explica cómo combatir dos tipos de infecciones: toxoplasma y listeria. Frente al toxoplasma, "se debe congelar la carne y el pescado al menos durante 24-48 horas a -24 grados centígrados". Por otro lado, para combatir la listeria, lo mejor es "cocinar los alimentos a altas temperaturas, al menos a 50 grados, ya que con la congelación no nos aseguramos la muerte de esta bacteria".

Y recomienda el consumo de quesos elaborados con leche pasteurizada, evitar los quesos que son elaborados de manera artesanal con leche cruda, así como los quesos cremosos.