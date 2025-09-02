Benjamin Breyer, urólogo: "Beber unos seis vasos de agua al día ayuda a los adultos a perder peso"

Todo el mundo ha oído que beber agua es saludable e, incluso existen recomendación claras sobre el número de vasos que hay que tomar al día para conseguir este efecto. Ahora, investigadores de la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos) han demostrado, en el primer estudio sistemático al respecto, que beber "mucha" agua ayuda a tratar diversas afecciones, desde la obesidad hasta la migraña, entre otras.

Cuántos vasos debo beber

El nuevo estudio ha analizado sistemáticamente las pruebas disponibles y ha llegado a la conclusión de que beber suficiente agua puede ayudar a perder peso y prevenir los cálculos renales, así como las migrañas, las infecciones del tracto urinario y la presión arterial baja.

"Para tratarse de una intervención tan sencilla y omnipresente, las pruebas no eran claras y los beneficios no estaban bien establecidos, por lo que quisimos examinarla más de cerca", afirma el doctor Benjamin Breyer, autor principal y correspondiente, catedrático distinguido de la Familia Taube y director del Departamento de Urología de la UCSF.

"La cantidad de investigación rigurosa resultó ser limitada, pero en algunas áreas específicas, hubo un beneficio estadísticamente significativo --explica Breyer--. Que sepamos, éste es el primer estudio que evalúa los beneficios del consumo de agua sobre los resultados clínicos en general".

Previene cálculos renales

El estudio, publicado en la revista 'JAMA Network Open' analizó 18 ensayos controlados aleatorizados, y los investigadores encontraron la mayor evidencia a favor de beber agua para prevenir los cálculos renales y para ayudar a las personas a perder peso.

Así, beber ocho vasos de agua al día disminuía significativamente la probabilidad de tener otro cálculo renal.

Varios estudios descubrieron que beber unos seis vasos de agua al día ayudaba a los adultos a perder peso. Pero un estudio que incluyó a adolescentes descubrió que beber algo más de ocho vasos de agua al día no tenía ningún efecto.

Beber agua antes de las comidas

Aun así, los autores afirman que animar a la gente a beber agua antes de las comidas sería una intervención sencilla y barata que podría tener enormes beneficios, dada la creciente prevalencia de la obesidad.

Previene otras enfermedades

Otros estudios indicaban que el agua puede ayudar a prevenir las migrañas, controlar la diabetes y la tensión arterial baja, y prevenir las infecciones urinarias y los adultos con dolores de cabeza recurrentes también se sintieron mejor después de tres meses de beber más agua.

Asimismo, beber unos cuatro vasos más de agua al día ayudó a los pacientes diabéticos cuyos niveles de glucosa en sangre eran elevados.

Beber seis vasos más de agua al día también ayudó a las mujeres con infecciones urinarias recurrentes, ya que redujo el número de infecciones y aumentó el tiempo entre ellas, mientras beber más agua ayudó a los adultos jóvenes con presión arterial baja.

"Sabemos que la deshidratación es perjudicial, sobre todo en alguien con antecedentes de cálculos renales o infecciones urinarias --afirma Breyer, miembro del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la UCSF--. Por otro lado, alguien que sufra micciones frecuentes en ocasiones puede beneficiarse de beber menos.No hay un enfoque único para el consumo de agua".