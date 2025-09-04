Esta es la española 'desconocida' proclamada como la mejor vestida de la Mostra de Venecia por las que más saben de moda

El Festival de Venecia está dando mucho de que hablar y no solo a nivel cinematográfico. Actrices, influencers y modelos de gran prestigio han recorrido la alfombra roja de la cuidad italiana con sus mejores galas para la ocasión. En esta edición, además, se destaca la cantidad de rostros españoles que se han podido ver durante el festival. Tras dos semanas desde su comienzo con la aparición de Hiba Abouk con un vestido de encaje y cut out y el homenaje de Eugenia Silva a Audrey Hepburn, entre otras, quién ha captado todas las miradas ha sido la modelo Alejandra Domínguez. La alfombra roja del Festival de Cine de Venecia siempre se reserva un espacio para la sorpresa, y este año llegó de la mano de la andaluza, que con tan solo 30.000 seguidores en redes sociales, ha consigo dejar a todos boquiabiertos en la Cuidad de los Canales.

Alejandra Domínguez es sevillana y dio sus primeros pasos en la agencia de Raquel Revuelta. Tras formarse como bióloga y destacar por su manejo en marketing y creación de contenido, la modelo ha construido una marca propia que se sale del marco típico y se muestra con naturalidad y frescura.

El vestido que ha conquistado la Mostra de Venecia

Domínguez eligió un diseño de Zimmermann, la casa australiana que ha convertido el romanticismo en una fórmula de precisión. Su propuesta pertenecía a la colección otoño/invierno 2025, Hypnotic, y respondía al nombre de Hypnotic Appliqué Gown. El vestido, confeccionado al 100% en seda, desplegaba una silueta de caída fluida que estallaba en aplicaciones florales, desde el cuello hasta el bajo.

La pieza combinaba el crema y el negro en una armonía de contrastes perfecta. En la parte superior, capas de tul superpuestas dejaban entrever bordados florales, mientras que la zona inferior se insinuaban lentejuelas y relieves.

Los apliques florales, lejos de ser genéricos, se construían con motivos botánicos de distintos tamaños que colonizaban gradualmente el tejido. El contraste entre la seda mate y la organza semibrillo lograba que el vestido cambiara con la luz, un detalle que lo hacía aún más espectacular bajo el atardecer veneciano.

Accesorios de Rabat

Para no restar protagonismo al vestido, la modelo optó por una selección minimalista, pero a la vez inmejorable, de accesorios: pendientes, anillos y pulseras de Rabat, junto al boso Tequila Clutch de Aquazzura (1.750 €).

Con este estilismo valorado en unos 5.000 euros y agotado ya en la mayoría de tallas, Alejandra Domínguez no solo firmó una de las apariciones más comentadas de la noche, sino que ha dejado el nombre de nuestro país en lo más alto de la moda.