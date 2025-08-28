Segunda jornada en el Festival de Cine de Venecia, una de las citas más importantes del año en el mundo cinematográfico y también en el 'fashion'. La alfombra roja se llena de estrellas vestidas para la ocasión y marcan la tendencia de los próximos eventos. Este jueves, todas las miradas se han centrado en Hiba Abouk, arrebatadora con un vestido negro cut out y escote de encaje.

El atrevidísimo look de la actriz, que desfiló por primera vez en La Mostra en 2022, está firmado por Intimissimi, cuya nueva colección está marcada por la combinación de piezas lenceras con faldas de caída recta y muy elegante rematadas con una ligera cola. La protagonista de El príncipe, que acaba de pasar unos días en Ibiza con sus dos hijos, Amín y Naím, ha completado el outfit con joyas de diamantes, sandalias y un sofisticado 'clean-look'.

La noche ha estado marcada por la inesperada ausencia de George Clooney, que debía presentar la película Jay Kelly. De hecho, el actor y su mujer, Amal Clooney, fueron de los primeros en desembarcar en Venecia este martes y saludaron desde el Gran Canal con su habitual simpatía. Sin embargo, para sorpresa de los medios, la estrella ha causado baja en la rueda de presentación del film y su equipo ha explicado que se encontraba indispuesto: "Las estrellas también enferman". Al parecer, Clooney sufre un cuadro de sinusitis que ha truncado sus planes en esta 82 edición de La Mostra.