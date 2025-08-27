Del escotazo de Cate Blanchett al debut de Leni Klum: arranca el Festival de Cine de Venecia 2025

Comienza la 82 edición del Festival de Cine de Venecia, la muestra de cine más antigua y reputada del mundo, que este año se inaugura con la película La Grazia, de Paolo Sorrentino. Una vez más, la alfombra roja desplegada ante El Lido ha recibido multitud de caras conocidas para una primera noche marcada por la elegancia y la alta costura. Como siempre, Cate Blanchett se ha coronado como una de las más sofisticadas de la velada con un vestido negro de Armani Privé.

Y eso que ni siquiera era nuevo. La actriz lo lució en los SAG 2022 pero la pieza es tan excepcional que no nos importa verla una vez más. Destaca su vertiginoso escote, decorado con piedras, y una falda de corte sirena satinada con doble bolsillo delantero.

La otra protagonista de la jornada ha sido Leni Klum, hija de Heidi Klum. La joven modelo ha debutado en una alfombra en la que su madre se mueve como pez en el agua y lo ha hecho con el mismo look que esta pero en tonos distintos: Leni en negro, Heidi en nude. Se trata de un diseño de la firma italiana Intimissimi con corsé satinado y semitransparente. La sobrefalda de Heidi era drapeada y con gran abertura mientras que la de Leni partía de la cadera. Ambas han completado los looks con sandalias a tono y destacados collares, de diamantes y esmeraldas, respectivamente.

Un look parecido ha escogido también la modelo Bárbara Palvin. La mujer de Dylan Sprouse lucía un body de encaje negro con escote de vértigo y falda drapeada de gasa.

Tilda Swinton, por su parte, ha optado por un elegante conjunto black & white formado por falda semiabullonada con cinturilla reforzada, confeccionada en tafetán negro, y una blusa blanca de seda con cuello elevado y manga francesa rematada en doble volante.

