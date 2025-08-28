Adorable Emma Stone con su 'look LBD' en Venecia: un detalle de encajes, tirantes de bañador y gafas XXL

Medio Hollywood desembarca en Venecia estos días y se pasea por el Lido. Esa constelación de estrellas hoy ha brillado en todo su esplendor de la mano de Emma Stone. La actriz de Poor Things (Pobres criaturas) presenta la brutal Bugonia, también de Yorgos Lanthimos, con la que compite por el León de Oro.

A través de los canales, navegando por la romántica Venecia y con esa sonrisa adorable, Emma Stone ha posado este jueves 28 en el pantalán convertido en set de photocall del festival. La actriz de La, la, land ha lucido un irresistible look LBD (little black dress) con un detalle asimétrico de encaje también negro y tirantes de bañador. En perfecta sintonía, su bolso, sus sandalias minimal de pulsera en el tobillo y las gafas de sol XXL.

Emma Stone, este jueves 28 en Venecia

Stone estrena Bugonia, que juega con la idea de la existencia de la vida más allá de la Tierra. "Lo reconozco y lo digo, creo en los extraterrestres", ha comentado la intérprete. Con esta película, Lanthimos luchará por su segundo León de Oro tras el de 2023 que ganó con la mencionada Pobres criaturas, filme con el que Stone se ha convertido en el rostro de su cine.

En Bugonia, remake del filme surcoreano Save the green planet!' (2003), de Jang Joon-Hwan, la actriz es una agresiva ejecutiva que es secuestrada por Teddy, un trabajador de su compañía (Jesse Plemons), que cree que es una extraterrestre, lo que deriva en una espiral de violencia. La película, más allá del lado extraterrestre, refleja el mundo actual y lanza una reflexión sobre la sociedad dominada por las redes sociales y la competitividad. "Estamos en una época en la que es difícil saber con quien te relacionas", ha reconocido Stone. "Me encanta el material que Yorgos me propone, la historia y los compañeros. Todos los que estamos aquí hemos trabajado muchas veces con él (...) tienes esa sensación de que es un ambiente seguro que te permite explorar porque sabes que esta gente es tu familia, ya sé que se dice muchas veces, pero es así", ha señalado, según informa EFE.

Además , ha recalcado que trabajar en estos proyectos es "un sueño": "Esta historia refleja nuestro mundo, nuestra época, es fascinante, emocionante, divertida, perturbadora...". Tras la ausencia sonadísima de George Clooney por una sinusitis (iba a presentar la película Jay Kelly) y la visita de Emma Stone, Venecia acoge la llegada de Alicia Vikander, Cate Blanchett, Mia Goth, Laura Dern, Emily Blunt, Willem Dafoe, Adam Driver, Christoph Waltz, Andrew Garfield, Sofia Coppola y Tilda Swinton, entre muchos otros.