Eugenia Silva y Alejandra Onieva conquistan la alfombra roja del Festival de Venecia: plumas, brillo y glamour a raudales

Semana de glamour absoluto en la ciudad de los canales. El Festival de Cine de Venecia celebra, un año más —y ya van 82 ediciones—, su icónica pasarela de estrellas internacionales. Este viernes, Julia Roberts deslumbró en la alfombra roja por primera vez en la cita del cine italiano más importante, con un espectacular diseño inspirado en la tradición carnavalesca de la ciudad. Ya este sábado, varios rostros VIP han vuelto a brillar en la alfombra, entre ellos dos españolas: Eugenia Silva y Alejandra Onieva.

Eugenia Silva en el Festival de Cine de Venecia

La esposa de Alfonso de Borbón y Yoldi ha acaparado todas las miradas con un espectacular estilismo cargado de pedrería y plumas. Para la ocasión, Eugenia Silva ha elegido un vestido de corte sirena en tono chocolate negro, confeccionado con pedrería fina, que ha combinado con una capa de plumas con hombreras a juego. Ha completado el look con una cadena en el cabello y unas sandalias también adornadas con pedrería, logrando un resultado de máxima sofisticación.

Alejandra Onieva

Otra de las que ha conquistado sonrisas de complicidad ha sido la cuñada de Tamara Falcó. Alejandra Onieva ha desfilado por la alfombra roja con un vestido de escote halter y tejido brillante, que recreaba un efecto espacial. Ha combinado su estilismo con una maxi gargantilla y su larga melena rubia recogida en un semirrecogido con cardado.

Otros rostros famosos

Sofía Carson

Rosie Huntington-Whiteley

París Jackson

Leonie Hanne

Callum Turner