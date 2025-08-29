Julia Roberts debuta en Venecia con un elegante vestido de inspiración 'Arlequín' en honor a la Mostra

Esperadísima la llegada de Julia Roberts este viernes a la alfombra roja que se despliega a las puertas del Lido. Es la primera vez que la 'novia de América' acudía al Festival de Cine de Venecia y lo ha hecho para presentar la última obra de Luca Guadagnino, After the hunt. La expectación era máxima y la actriz ha causado sensación con un diseño inspirado en una de las tradiciones más icónicas de la isla: el carnaval.

Fiel a su estilo minimalista y sofisticado, Roberts ha lucido un vestido negro de manga larga y silueta entallada con falda fluida que remataba en una discreta cola. Lo más llamativo del diseño era el dibujo geométrico de la propia tela, un grabado satinado de estilo 'Arlequín', todo un símbolo en Venecia, famosa en todo el mundo por sus tradicionales carnavales, cuyo origen se remonta al siglo XI y se han convertido en símbolo de la expresión artística de la isla.

La estrella de Hollywood ha completado su outfit con zapatos negros a tono y fabulosas joyas de diamantes, además de su melena suelta en delicadas ondas.

