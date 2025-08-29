Venecia y el mundo se enamoran de Julia Roberts: la novia de América se estrena en el festival

La más esperada del día, de la semana y de toda la edición. Julia Roberts ha visitado por primera vez el Festival de Venecia y lo ha hecho para presentar la última obra de Luca Guadagnino, After the hunt. Con su sonrisa enorme, la novia de América ha vuelto a enamorar al mundo y a la Ciudad de los Canales. Ha llegado este viernes 29 de agosto por la mañana a bordo de un barco taxi. Ha desembarcado en el pantalán y ha posado para los gráficos.

Con gafas de mosca XL y un impecable traje pantalón de color navy, Julia Roberts ha regalado su primer look en Venecia. Ha combinado su sastre con una blusa de rayas en tonos amarillo y café. Iba arremangada, con su bolso en el hombro y con una pose de trabajo. Sonriente y encantadora nos ha dejado esa primera fotografía en los canales.

Julia Roberts, este viernes 29 en Venecia

Tras la lluvia de ayer jueves que empapó la alfombra roja del Lido y el vestido maravilloso de Amal Clooney, ha llegado la calma. Venecia acoge esta semana a los más grandes de Hollywood. Desde Cate Blanchett, que brilló con un vestido negro de Armani Privé de vertiginoso escote en uve decorado con piedras, a Tilda Swinton y el reaparecido Francis Ford Coppola tras su operación. También, Emma Stone, Alicia Vikander, Mia Goth, Laura Dern, Emily Blunt, Willem Dafoe, Adam Driver, Christoph Waltz, Andrew Garfield y Sofia Coppola entre muchos otros. La 82º edición de la Mostra, el festival de cine más antiguo del mundo, se convierte en la meca del cine.