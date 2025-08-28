La jornada de este jueves en Venecia comenzaba con la inesperada ausencia de George Clooney en la presentación de su película, Jay Kelly. El actor y su mujer, Amal Clooney, fueron de los primeros en desembarcar en la isla este martes y saludaron desde el Gran Canal con su habitual simpatía pero, para sorpresa de los medios, la estrella causó baja en la rueda de prensa y su equipo explicó que se encontraba indispuesto: "Las estrellas también enferman".

Clooney sufría un cuadro de sinusitis que le ha obligado a reestructurar su agenda pero que, finalmente, le ha permitido disfrutar de su gran momento en la alfombra roja. Lo ha hecho vestido con un elegantísimo traje de chaqueta negro con solapa satinada y tira a juego en el pantalón que ha combinado con pajarita y camisa blanca.

A su lado, su mujer, guapísima con un espectacular vestido en tono buganvilla de escote corazón y cuerpo drapeado con botonadura central. La falda, muy original, marcaba un frontal mini y ajustado pero desplegaba desde las caderas una impresionante cola. Para completar el outfit, la abogada especializada en Derechos Humanos ha optado por sandalias metalizada y clutch dorado.

.