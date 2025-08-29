Emma Stone arrasa en la Mostra de Venecia con el corte 'bixie' que favorece especialmente a las mujeres de más de 50

La Mostra de Venecia siempre es sinónimo de moda y belleza, pero esta edición tuvo una protagonista indiscutible: Emma Stone. La actriz llegó al estreno de Bugonia, su nueva película con Yorgos Lánthimos, deslumbrando con un total look de Louis Vuitton. Aunque su estilo fue impecable, lo que realmente acaparó todas las miradas fue su cabello: un bixie, el corte de pelo que promete ser la gran tendencia de la temporada.

El bixie no es un invento nuevo. De hecho, ya triunfó en los años 90 entre supermodelos y actrices, y ahora regresa con fuerza. Se trata de un corte híbrido entre el pixie y el bob, con un largo que se queda justo por encima de la oreja: más largo que un pixie clásico, pero sin llegar a la mandíbula como el bob. Es un estilo a medio camino que juega con la frescura del corto y la versatilidad de la media melena.

¿A quién favorece?

El gran atractivo del bixie es su capacidad de adaptarse a todo tipo de rostros y cabellos. En caras cuadradas o alargadas suaviza las facciones, mientras que en rostros redondos favorece con un flequillo de tipo cortina o un escalado que ayuda a estilizar. Además, es especialmente recomendable para mujeres de más de 50, ya que aporta un aire rejuvenecedor inmediato y realza tanto el cabello natural como las canas o las mechas.

Cómo se peina

Otro de los puntos fuertes de este peinado es que ofrece posibilidades son infinitas, según tu estilo:

Natural: al aire, potenciando ondas o rizos propios.

Efecto pulido o mojado: ideal para la noche con gomina o laca.

Con accesorios: diademas, horquillas y pasadores, que siguen siendo tendencia.

Con volumen o puntas hacia fuera: para un aire noventero más marcado.

El bixie también permite jugar con flequillos largos, capas desestructuradas o acabados despeinados, como el que lució Emma Stone en Venecia, perfecto para un look desenfadado pero sofisticado.

Cómodo y sin mucho esfuerzo

Otra de las ventajas de este corte es que no requiere visitas constantes a la peluquería: basta con retocarlo cada dos o tres meses. Además, si lo dejas crecer de manera natural, evoluciona hacia un bob sin perder estilo, lo que lo convierte en una opción muy práctica.

Su comodidad lo hace ideal también para el verano: fresco, fácil de peinar en minutos y perfecto para sobrellevar el calor sin renunciar al estilo.